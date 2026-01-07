別讓「精緻窮」吃掉財富！專家點名這3類是Z世代「最不應該買」的東西。（美聯社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人之所以無法累積財富，問題往往不在賺得不夠，而是把錢花在「注定讓人變窮」的地方，金融專家表示，Z世代若想要及早投資理財，增加財富，那麼就不該分期買快速貶值商品、購買最昂貴能彰顯身份的物品與1次購買全套家具，這3類最不應該買的物品，只會讓財富在無形中被吃掉。

《gobankingrates》報導，如果你最近在 TikTok 上花了一些時間，你可能已經聽到了最新的金融熱點觀點：Z 世代不應該的買東西，無論是房子、汽車，甚至是價格過高的拿鐵， 但拋開這些熱議，究竟那些東西是Z 世代最不應該買的東西呢？

紐約市立大學金融學教授、GrowthLimit增長與工程主管丹尼斯·希爾什科夫 （Dennis Shirshikov） 說，在我整個職業生涯中，我一直在建立貸款產品，並直接與房地產投資者、首次購房者和步入重大財務里程碑的年輕專業人士合作，我看到早期的購買決策，如何能夠增強一個人的長期財務狀況，或者悄悄地破壞它」。

透過與數千名借款人的對話，希爾什科夫認為以下3類東西，是Z世代「最不應該買」的東西。

1、購買最昂貴能彰顯身份的物品

不要因為購買最昂貴的型號是成功的標誌就盲目購買。他指出：「嬰兒潮世代經常建議Z世代抵制在年輕時購買明顯彰顯身份的物品的誘惑。」這些物品可能包括昂貴的汽車、豪華公寓或主要為了炫耀而購買的高端產品。

他解釋說，在職業生涯或購房的早期階段，現金流的靈活性遠比彰顯成就重要得多。

2、分期買快速貶值商品

在為那些很快就會貶值的日用型商品融資時，應該謹慎行事，他警告說，許多嬰兒潮一代強烈反對購買貶值很快的商品，尤其是還要支付利息的商品。

高端電子產品、衝動購買的家具以及當時看起來很刺激但很少有持久價值的愛好器材都是這方面的例子。因此，他表示，應該把錢存起來，用於購買那些會增值、能穩定生活或創造新收入機會的東西。

Digital Business Card創辦人 Alex Vasylenko則建議，Z世代要避免買新車，新車價格昂貴，貶值快，而且會讓你不得不花更多錢買保險，而你應該把錢存起來。

3、1次性購買全套家具

最後，希爾什科夫建議不要1次性購買全套家具，而是應該謹慎、慢慢添置。他指出，人們常常面臨一種壓力，那就是必須立刻擁有1個完美無瑕的家。

嬰兒潮世代通常建議不要1次性購買所有東西，尤其是在使用信用卡的情況下。

放慢速度有助於確保購買的商品滿足長期需求，減輕經濟壓力，並防止因購買低品質、易磨損的商品而後悔。

