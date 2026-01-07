里程碑金入袋 太景*-KY 12月營收暴衝、年增64倍

太景*-KY公告12月營收在里程碑金入帳下，年增達64倍。圖為太景*-KY董事長暨執行長黃國龍。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司太景*-KY（4157）公告去年12月營收為2億2381萬元，年增率成長6482.79％；累計1～12月營收達2億5947.4萬元，較2024年同期增加72.24％。太景表示，12月營收大幅衝高，主要貢獻來自於流感新藥Pixavir marboxil （TG-1000）取得中國上市許可之里程碑金，及海外商業合作案之收入。

太景指出，旗下流感抗病毒新藥Pixavir marboxil開發進度取得重大突破，隨著中國合作夥伴於去年12月成功取得上市許可，相關里程碑金已依約入帳。此外，公司積極佈局全球市場，於去年第四季陸續完成多項海外商業合作案之收入也皆依合約認列收入，部分授權金認列於12月營收。

請繼續往下閱讀...

太景董事長黃國龍表示，「2025年是太景收穫豐碩的一年，多項營運及授權案相繼開花結果。自上半年的流感抗病毒新藥Pixavir marboxil小兒劑型申請臨床試驗許可、完成臨床一期試驗，至下半年Pixavir marboxil膠囊劑型取得中國藥證，象徵這項藥品正式由開發期步入商業化階段。而越南、印度授權案及TG-4318與健康元藥業的二度合作，展現太景研發的市場價值。相關授權金與里程碑金的入帳，不僅強化了公司的財務結構，更為後續營運提供了充裕的資金動能。」

針對後續營運，太景表示，隨著Pixavir marboxil在中國取得上市許可，合作夥伴健康元已積極佈局線上通路並投入醫保申請程序，未來將可進一步依據銷售表現提取銷售權利金；Pixavir marboxil小兒劑型的三期臨床試驗收案也已步入尾聲。甫自Insilico Medicine取得授權引進的慢性腎臟病貧血新藥ISM-4808也已展開臨床一期試驗的規劃。此外，TG-4318授權健康元藥業後，後續的臨床試驗進度亦將依約帶來里程碑收入。

展望未來，太景強調將持續推動現有產品的全球授權洽談，除了已落定的市場外，也正積極接洽歐美及其他亞洲市場。公司將藉由授權金、里程碑款及長期的產品銷售權利金，建構穩健的營運基礎，持續提升股東價值。

