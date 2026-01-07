月領退休金只剩1.4萬怎麼活？ 84歲母親慘遭兒子「1原因」切割 瞬間崩潰

月領1.4萬退休金的84歲母親，因60歲兒子突如其來的經濟挹注斷供而生活崩潰。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本只靠年金過生活的高齡長者越來越多，生活開支若出現缺口，往往只能靠儲蓄支撐，或是靠子女挹注。但當支撐退休生活的那條經濟支柱突然被抽走時，留下來的不只是金錢問題，而是整個生活的崩塌。

日媒報導，一名84歲母親澄江，每月年金約7萬日圓（約新台幣1.4萬元），雖然住的是自有老屋，但因屋齡老舊，在冬天時的取暖費相當高昂，也由於此處交通不便，包括看病、採買都得仰賴他人。長年下來，她的生活早已建立在「兒子會持續匯款」的前提之上。

澄江的兒子高井信一（化名，60歲）住在東京，每一年一次返鄉探望，但自10年前父親過世後，每個月會固定匯錢5萬日圓（約新台幣1萬元）給媽媽。

這樣的模式直到信一參加公司早期退休計畫後，開始出現轉折。信一原以為能很快找到新工作，但60歲後的求職遠比想像艱難，在沒有固定收入、年金還沒開始領，退職金也多半用來償還房貸與孩子的教育費，他很快意識到，若繼續給媽媽匯款，可能連自己都可能撐不下去。

在反覆掙扎後，信一撥了電話，跟澄江說實話，從下個月開始就沒辦法再像以前一樣匯錢了」。電話那頭沉默了許久的母親，最後只低聲說了一句：「那我該怎麼辦」。

據報導，澄江的生活費加上匯款，約每月12萬日圓（約新台幣2.4萬元），扣掉國民健康保險、長照保險、冬天動輒破萬的燃料費，幾乎所剩無幾，不知道還能撐多久。畢竟84歲的年紀，重新工作幾乎不可能，現今買菜靠行動販賣車，回診也得拜託鄰居，生活早已緊繃到極限。

澄江語氣平靜，卻透著無法掩飾的疲憊，「我不怪他，兒子也有自己的人生。」信一心裡同樣不好受。他表示，自己這樣很殘忍，但如果我先垮了，最後誰也救不了誰。因此，信一開始向地方的高齡支援中心求助，了解社福貸款、生活支援、到宅服務等制度，這或許也是保護家人的一種方式。

根據日本總務省《家計調查（2024年）》，高齡單身無業家庭每月平均支出約15萬日圓（約新台幣3萬元），但即便領滿老年基礎年金，月收入也僅約6萬9千日圓（約新台幣1.3萬元）。

專家指出，在這個時代，撫養父母不再只是孝道或決心的問題。當親子都站在各自的極限邊緣，誰先倒下往往只是時間問題。也許，比起勉強撐著，如何在家庭之外，找到可承接的社會支援，才是下一個必須面對的現實。

