高階機能型原料出貨放量 大江生醫12月營收創2年多新高

大江生醫12月營收創28 個月新高。圖為大江生醫董事長林詠翔。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕大江生醫（8436）今公告去年12月合併營收達7.59億元、創28個月來新高，月增59.1%、年增18.1%，主因消化2025年第四季的訂單，於年底陸續交貨，配合客戶新年度產品上市。

大江生醫表示，12月營收成長動能，除來自既有國內外品牌客戶穩定拉貨外，高階機能型原料產品出貨放量亦扮演關鍵角色。隨著市場趨勢朝向高規格、具技術門檻與差異化定位的機能型產品發展，公司在口服美容與機能保健領域長期累積的研發與製程優勢，未來將反映在實際營運表現上。

大江進一步指出，隨著歐美品牌客戶（尤其直銷客戶）對產品差異化與技術含量要求持續提升，高階機能型膠原產品已逐步從過往的加值選項，轉變為品牌產品線中的重要組成。相關產品除應用於口服美容市場外，也延伸至多元機能型應用場景，有助於提升單一客戶的合作深度與產品生命週期。

展望2026年，大江生醫表示，將持續聚焦具有成長潛力的機能性原料與平台型技術，透過研發、製程與法規整合能力，深化與品牌客戶的策略合作關係。在穩健經營原則下，公司將持續優化產品組合、提升高附加價值產品比重，並以審慎節奏推動營運規模成長，期望在市場需求快速變化的環境中，維持長期且具韌性的營運表現。

