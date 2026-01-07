雷軍：新一代小米SU7預計4月上市 預售價103.6萬元起

小米新一代SU7預計今年4月上市，預售價22.99萬人民幣起（約新台幣103.6萬元）。（圖擷取自雷軍微博帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕小米創辦人雷軍今（7日）稍早在社交平台微博發文宣佈，新一代 SU7 預計今年4月上市，預售價22.99萬人民幣起（約新台幣103.6萬元）。

雷軍表示，新一代SU7將於今上午10點開放預購登記；已完成正式下單但尚未交車的SU7車主，可於限時期間申請升級。

雷軍指出，新一代 SU7 將推出全新車色、輪轂與內裝設計，安全性能進一步提升，全車系標配激光雷達，輔助駕駛功能全面升級，續航能力也有重大突破。此外，更先進的智慧底盤與強化的智慧座艙與輔助駕駛系統，預料將為車主帶來無與倫比的乘車體驗。

雷軍發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「這次算是很給力了！」、「買買買」、「很到位」、「」、「更安全也更好看啦～」、「雷總呀雷總，老車主心裡難受呀」、「老款應該是不會再生產了」、「我很好奇為啥這次直接微博上就公佈了？感覺有點低調呀，這次這個節奏。」等。

截至台北時間7日中午12點21分左右，小米股價暫報38.24港元，跌幅1.34%。

