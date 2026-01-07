自由電子報
台積電太威 ! 小摩喊2026毛利率上看70％ 華爾街追價原因曝光

2026/01/07 12:17

彭博指出，台積電股價創紀錄上漲，促使華爾街紛紛調漲目標價。（資料照）彭博指出，台積電股價創紀錄上漲，促使華爾街紛紛調漲目標價。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，外資高盛將台積電目標股價調高35%後，推動其股價飆升至歷史新高。儘管台積電在連續4個交易日上漲後，今（7日）走勢出現降溫，但現今華爾街分析師仍爭相調升台積電 （TSMC） 目標價，顯示在該晶圓代工龍頭股價創下歷史性大漲後，市場對其後市依舊看多。

《彭博》報導，包括高盛與麥格理在內，今年初以來至少有6家券商，調升在台股上市的台積電目標價。其中，摩根大通 （JPM-US） 在 7日的報告中，以預期營收將強勁成長、獲利能力提升為由，將其目標價調高24%至2100元，毛利率也可望進一步走高，達到60%至70%區間的下緣。

摩根大通分析師Gokul Hariharan指出，預期2026年將是台積電另一個強勁成長的年度，主要受惠於市場對公司最先進製程技術需求擴大以及價格上調。

2026年甫開年，台積電股價至今已上漲8%，此前3年內已飆漲逾2倍，歸因於投資人對其作為AI熱潮關鍵全球推動者之一的強勁需求。這波漲勢也帶動台灣加權股價指數不斷刷寫新高，台積電在該指數中的權重接近45%。

台積電預計將於下週公布第四季財報。《彭博》調查的分析師預估，該季營收年增18%，營業利益率可望提升至逾50%，創下3年來新高。

