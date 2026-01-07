賣藍莓先看台灣！外媒曝市場的秘密

藍莓示意圖。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，在全球藍莓供應鏈中，北美市場方面，加拿大已成為進口藍莓的重要補充市場，與美國形成互補；而在亞洲，台灣正悄然成為國際出口商關注的關鍵市場。儘管需求量不及中國市場，但因消費者對品質、風味與可追溯性的高標準，台灣被視為高端藍莓品項與行銷策略的測試場，進而影響整體亞洲市場布局。

《FreshPlaza》報導，在全球藍莓供應鏈中，加拿大已成為進口藍莓的重要補充市場，主要承接美國非產季需求。零售商偏好果實緊實、耐儲運、具備良好採後保存能力的藍莓，以因應較長的物流距離與門市端多次上架、搬運的需求。

隨著秘魯等南半球產地出貨增加，出口商也愈來愈多採取整合式北美供應策略，同時布局美國與加拿大市場，並針對不同通路調整品項與定價。

另一方面，在亞洲市場，台灣正逐步發展為高端藍莓的測試市場。報導指出，台灣擁有成熟的現代零售體系，消費者也願意為符合特定標準的藍莓支付較高價格，相關標準涵蓋風味表現、外觀品質及產地可追溯性。

報導指出，儘管台灣的需求規模不及中國市場，但對產品規格的要求相對嚴格，需透過精準選果與嚴密的供應控管來執行。

對出口商來說，台灣提供了一個在商業環境下測試藍莓品種、果徑規格、包裝形式與品牌化方案的平台。許多行銷活動設計與市場定位策略，往往先在台灣試行，再依測試結果進行調整，並應用至其他規模更大的亞洲市場。

儘管加拿大與台灣在消費習慣與通路結構上差異明顯，但兩個市場都高度重視供應穩定性與一致性。買方普遍要求依照事前約定的供應計畫與時程出貨，並清楚規範果徑大小、果實緊實度與食用品質，此外在物流表現方面，包括運輸時間與溫控管理，也受到嚴密監控。

在這樣的條件下，藍莓品種的選擇成為能否符合市場需求的關鍵因素。能同時兼顧產能、果實硬度、爽脆口感與冷藏穩定性的品種，更適合供應加拿大與台灣市場；相對敏感的品種，則多半仍以近距離市場或較短銷售窗口為主。

報導表示，加拿大與台灣正成為出口商規劃長距離供應與市場策略的重要參考指標。加拿大支撐北美非產季布局，而台灣則提供亞洲高端市場定位的重要回饋，來自這兩個市場的回應，正被愈來愈多出口商用來調整規劃、品種組合與出口策略。

