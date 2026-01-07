焦點股》台光電：Vera Rubin不採用M9材料？ 股價一度跌停

台光電董事長董定宇對公司前景充滿信心。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨日在美國消費性電子展（CES）宣布下一代伺服器平台Vera Rubin已進入量產， Vera Rubin提早量產引發市場懷疑可能不採用最高階CCL（銅箔基板）M9材料，CCL龍頭台光電（2383）為全球首家通過M9材料認證的廠商，因Vera Rubin可能不採用M9材料的相關利空揣測，衝擊今日股價跳水重挫，賣壓大舉出籠，股價一度被摜至跌停。

台光電早盤開高，一度上漲來到1720元，再創掛牌天價，但股價隨即跳水急殺，截至10:35分左右，台光電股價重挫8.55%，暫報1550元，成交量約5822張，已超越昨日全天成交量4350張，以一根帶量長黑直接摜破月線。

台光電自去年起訂單滿手，產能滿載，全產全銷，去年營收與獲利創下歷史新高，市場預估，今年AI伺服器平台將再升級，預計從M7、M8等級材料進一步推升至M9等級，台光電為第一家獲得M9材料認證的廠商，該公司正加速在台灣、中國、馬來西亞、美國進行產能擴充，今年營運看俏。

台光電董事長董定宇對於公司技術信心滿滿，董定宇去年在PCB展中表示，公司下一世代M9產品已完成客戶認證，預計今年下半年起陸續放量，他認為，台光電的M9產品是第一個被認證、也會是第一個量產，就像M8產品一樣，公司在高階材料世代轉換中仍維持領先地位。

