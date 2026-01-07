周休3日今年可能成真？勞資雙方一致悲觀認「可行性低」

yes123求職網日前進行「馬年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕實施周休3日，2026年可望成真？民眾在公共政策網路參與平台發起的「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」提案，勞動部以「仍須收集各意見」延後至2月回應，不過，民間已提前完成調查，但結果卻是勞資雙方均認為「可行性低」，資方「壓倒性不看好」，連勞工都有逾8成不看好。

時序進入2026年，yes123求職網日前進行「馬年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，針對去年底再度捲土重來的「周休3日」提案，詢問勞資雙方，實施「周休3日」的可行性高不高？若真的實施「周休3日」，讓每個禮拜多一天休假，預估每日的工時是否增加？能不能帶動台灣內需消費增加？

請繼續往下閱讀...

調查結果顯示，對於爭議的「周休3日」話題，勞資雙方的看法竟然相當一致，企業端「資方」覺得實施「周休3日」的可行性，多達97.6%認為「不高」；也有83.4%的勞工認為實施可能性「不高」，僅有16.6%覺得可能實施。

針對實施「周休3日」的「人事成本」，93.3%企業受訪者預估會比實施之前增加；勞工方面則高達83.6%預估，每天的「工作時間」會比實施之前增加。雖然實施「周休3日」可讓每個禮拜多一天休假，但對於是否帶動台灣內需消費增加？僅有62.3%的勞方認為「能帶動」，資方則僅有25.1%。

解讀本次的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要實施「周休3日」，首先要面臨「一例一休」的修法，包括是否改成「二例一休」或「一例二休」，且軍公教人員是否納入考量，也需一併考慮。此外，還有每日正常工時8小時，是否也要跟著放寬？還有工時超過的部分，也就是「加班費」規定，是否同步調整？對於「輪班制」、「排班制」的行業，可能面臨人力吃緊，導致人事成本增加，加上處於少子化時代，是否又惡化缺工問題？甚至國內金融業，如果真的落實「周休3日」，要如何接軌國際交易市場？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法