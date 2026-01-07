面板價格即將出現轉折向上 大摩喊友達上看16.5元

大摩將面板大廠友達（2409）投資評等上調至「優於大盤」，並同步調升目標價至16.5元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外資摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）週二（6日）出具最新面板產業研究報告，將面板大廠友達（2409）投資評等上調至「優於大盤」，並同步調升目標價至16.5元。

綜合媒體報導，大摩在報告中指出，面板產業景氣已經出現轉折，根據其產業調查數據顯示，受惠大型賽事備貨需求帶動，面板報價已逐步築底，其中電視面板價格於2025年12月正式觸底，並預期自2026年1月起展開全面反彈。

隨著市場氛圍逐步轉趨正面，大摩看好友達後市表現，將其投資評等由「中立」調升至「優於大盤」，並同步將友達目標價自原先的12.5元大幅上調至16.5元，調升幅度達31.2%。

受上述利多消息激勵，友達今（7日）開盤不久即攻上漲停價16.7元，惟買盤續航力不足，漲停隨後打開，截至台北時間早上10點15分左右，友達股價暫報16.2元，漲幅6.58%。

