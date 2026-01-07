太誇張！外送員用AI造假「食物送達照」 最新詐騙手法曝光

國外外送平台 DoorDash。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國外外送平台 DoorDash的 一名外送員，涉嫌使用 AI 生成影像，企圖誤導顧客相信餐點已送達門口，最終遭平台永久移除帳號。來自美國德州奧斯汀的 DoorDash 用戶霍巴特（Byrne Hobart）日前在社群平台 X 上，率先分享這起可疑的外送事件，引發輿論關注。

《Nexstar》報導，霍巴特在文中抱怨：「太誇張了。DoorDash 外送員接單後，立刻將訂單標示為已送達，並上傳一張 AI 生成的 DoorDash 餐點照片，顯示好像放在我們家門口。」

請繼續往下閱讀...

他在貼文中同時附上外送員傳來的AI 生成圖片，並與自家實際的門口照片並排對照。

霍巴特後續說明，他認為這名 DoorDash 外送員根本沒有實際到過他家，而是透過一連串手法，讓他本人以及 DoorDash 平台誤以為這是一筆真實完成的外送。他也推測，這名外送員可能是一名詐騙者，僅是駭入一名合法外送員的帳號、竄改收款資訊，並試圖在事情曝光前，藉由「大量假外送」詐領報酬。

霍巴特補充表示：「值得一提的是，有人在留言串中指出，他在奧斯汀也遇到一模一樣的情況，而且顯示的外送員名稱相同。」

DoorDash 證實，他們已將違規帳戶持有人從服務中「永久移除」。

DoorDash 發言人表示：「在迅速調查這起事件後，我們的團隊已永久移除該名外送員的帳號，並確保顧客獲得完整補償。我們對任何形式的詐欺行為採取零容忍政策，並結合科技手段與人工審查來偵測與防止不肖人士濫用平台。隨著新的詐騙手法出現，我們的團隊也持續精進相關系統。」

霍巴特也在 X 平台上表示，DoorDash 已全額退費並提供補償點數；他的餐點夏威夷蓋飯，也確實送達了他家門口。

DoorDash 用戶霍巴特（Byrne Hobart）日前在社群平台 X 上，分享了這起可疑的外送事件。（圖擷取自網路）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法