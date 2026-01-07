新車、育兒榜上有名！中上階層5年後恐無力負擔的5件事。（法新社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多美國人來說，經濟似乎每天都在變得更加緊張，但隨著物價上漲和薪資停滯不前，許多中上階層的美國人越來越買不起以前習以為常的大件商品，美媒報導，若薪資成長跟不上物價，那麼新車、兒童保育等5件事，在5年後，可能成為中上階層負擔不起的東西。

《gobankingrates》報導，隨著生活成本似乎越來越高，即使是美國的中上階層也可能難以負擔所有開銷，而以下是5年後，中上階層可能無力負擔的5件事。

1、許多城市的獨棟住宅

近年來，房價大幅上漲，儘管根據Redfin預測，美國住房成本將在2030年恢復“正常”，但在某些地區，即使是中上階層，也難以負擔新的“正常”房價。

在某些地方，獨棟住宅對於美國中上階層似乎已經遙不可及。例如，根據建築業報道，加州的洛杉磯、聖荷西、長灘、舊金山以及紐約市的房價收入比均超過10。這意味著房價中位數是收入中位數的10倍。對許多人來說，這意味著擁有住房已經遙不可及。

不幸的是，住房負擔不起的問題可能會蔓延到全國其他宜居城市，甚至會讓中上階層也買不起房子。

2、兒童保育

根據美國兒童保育意識協會的數據，兒童照護費用可能很快就會累積起來，2024 年全美兒童照護的平均價格將達到 1萬3128 美元（約新台幣41.35萬）。

根據城市研究所的數據顯示，自2017年以來，兩位幼兒的年度托兒費用上漲了40% 。這種驚人的漲幅遠高於整體通膨率。許多幼兒父母被迫將越來越多的收入用於托兒費用。

如果成本持續上漲而工資卻沒有相應增長，那麼不難看出，即使是美國中上階層，在未來幾年也可能負擔不起兒童保育費用。

3、新車

根據Experian的數據，截至2025年第1季度，新車的平均月車貸為745美元（約新台幣2.34萬），二手車的平均月貸款額則降至521美元（約新台幣1.64萬）。

對於1個擁有兩輛新車的中上階層家庭來說，單單車貸就很容易超過每月1500美元（約新台幣4.72萬），這還不包括汽油、保養和保險等其他汽車相關費用。值得注意的是，這只是一個平均值，這意味著許多中上階層家庭為了擁有豪華車型，需要支付更高的車貸。

根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）的數據顯示，新車價格已超過5萬美元（約新台幣157.5萬），飆升的成本可能使許多美國人無法購買新車。對於那些正努力應對高昂住房成本和不斷上漲的生活開支的中上階層來說，購買新車可能不在他們的預算之內。

4、出國度假

由於住房、交通和食品等基本生活必需品的預算都在緊縮，各種類型的假期可能首當其衝被取消。即使是中上階層，為了支付國內的各項開支，也可能選擇放棄出國度假。

5、退休

退休生活成本越來越高，不幸的是，許多美國人並沒有累積足夠的退休金來安享晚年。

美國泛美研究所最近的1項研究發現，截至2023年，尚未退休的中產階級家庭退休帳戶累計儲蓄為6.6萬美元（約新台幣207.9萬）。而中產階級退休人員的家庭總儲蓄為18.6萬美元（約新台幣585.9萬），扣除房屋淨值後。對許多人來說，即使算上社會安全金，這筆錢也遠遠不足以保障退休後的生活。

儘管中上階層收入相對較高，但許多人並沒有為退休儲蓄足夠的錢。事實上，根據美國銀行研究所的報告，超過一半的年收入達到6位數的美國人仍然入不敷出。可以預見，這導致他們沒有足夠的儲蓄來建立退休基金。

