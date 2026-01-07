「陶朱隱園」7年來首度揭露！每坪單價逾364萬元 創台灣豪宅單價新高

屋齡已達7年的台北市旋轉豪宅「陶朱隱園」總算獲得實價揭露認證。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕屋齡已達7年的台北市旋轉豪宅「陶朱隱園」總算獲得實價揭露認證。根據內政部實價網最新揭露，2025年11月14日，該豪宅17樓揭露總價11.1億元，拆算車位後每坪單價、高達364.01萬元，其中單價寫下台灣豪宅單價新高紀錄。

根據最新實價揭露，揭露的旋轉豪宅17樓，坪數約337.42坪（包括4車位、約38坪），其中一個車位價格為500萬元，扣除車位坪數與總價2千萬元，拆算每坪單價約364.01萬元。

房產業者指出，對比過往實價揭露，2021年6月，單價最高的豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」32樓、每坪約299.01萬元，此次旋轉豪宅單價直接跳高，創下台灣實價揭露豪宅單價新高紀錄。

豪宅揭露不太會影響整體房市

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該案先前公司已經發過訊息，成交單價寫下新高紀錄，主要個案有特殊賣點，買方可能著眼於稀有性與資產分配和傳承的角度購置，該案還是屬於頂級富豪市場交易，對於當前的豪宅市場和一般住宅市場不會有太多影響。

房產業者指出，其實2019年7月時，旋轉豪宅7樓以逾13億元賣給自家集團法人承耀股份有限公司，但最終卻未有實價記錄，因此，曾有房產人士抱怨被「蓋牌」，而此次17樓為非關係人的自然人買進，實價則是如期如實揭露。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，該豪宅除在單價層面破台灣市場紀錄，透過實價登錄也能一窺頂級豪宅的特殊性，像是單戶陽台面積34.91坪，等於是超過法規的免計容積比例，充分表現出建商的企圖心及自信；一層兩戶的配置但單層小公除含梯廳、排煙室等標配，還有一個作為車梯配置的迴轉空間，所以小公面積就高達16.22坪，甚至比一般小宅還大；社區大公包含內容琳瑯滿目，分配面積更達137.09坪，已經是台北市頂豪總價規模，真的是貧窮限制的想像力，所以即便登記面積超過337.42坪，但室內面積只有149.2坪，公設比將近5成。光是以建築設計及空間規劃的條件來看，跟一般豪宅甚至錙銖必較的自用住宅已然不同，若以國外公設不計價的算法，站上國際豪宅價格頂峰之列也不意外。

