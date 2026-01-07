和台積電天天聯絡！黃仁勳「1句話」透露今年不一樣

輝達執行長黃仁勳（右），去年11月出席台積電運動會，與台積電董事長魏哲家（左）合影。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）在消費性電子展（CES）上，宣布新1代AI超級電腦Vera Rubin已全面量產。執行長黃仁勳預期，今年與台積電（2330）的合作規模非常龐大，輝達與台積電相關部門每週、甚至每天都在更新進度，並表示輝達已與台積電合作超過25年，非常感謝台積電的支持。

綜合媒體報導，5日輝達發表多項產品，其中Vera Rubin為一大亮點。Vera Rubin平台由6款全新晶片組成，包括VeraCPU、Rubin GPU、NVLink 6交換器、ConnectX-9SuperNIC智慧網卡、BlueField-4資料處理器、Spectrum-6乙太網路交換器。

請繼續往下閱讀...

在國際記者會上，黃仁勳表示，Vera Rubin導入全新晶片和最先進製程技術，為了讓6款晶片全面進入量產，「我完全能預期，我們與台積電的業務往來規模，將迎來非常龐大的1年」。

黃仁勳還表示，不僅那6款晶片，Grace Blackwell超級晶片元件接下來將大量出貨，還有許多其他的產品，而台積電與輝達的相關部門一直保持密切聯繫，雙方合作非常緊密，「他們（雙方人員）每一週、甚至每一天都在即時更新進度」。

他說：「我們與台積電合作已超過25年，快接近30年了，我非常感激他們的支持，我知道他們都非常努力的工作」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法