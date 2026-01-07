黃金超狂！又要創新高了 最新「目標價」出爐

週二（6日）黃金價格延續漲勢。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國逮捕委內瑞拉總統引發地緣政治緊張情勢影響，週二（6日）黃金價格延續漲勢，投資人同時靜待即將公布的美國就業數據，以研判聯準會未來利率政策走向，而摩根士丹利預測，金價有望於今年第4季攀升至每盎司4800美元。

現貨黃金價格上漲0.8%，報每盎司4485.39美元，前1交易日已大漲近3%，價格進一步逼近12月24日創下的歷史高點4549.71美元。

2 月交割的美國黃金期貨收盤上漲1%，至每盎司4496.10美元。

《路透》報導，黃金去年全年大漲64.4%，創自1979年以來最佳年度表現。

Kitco Metals資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示，目前貴金屬交易員所感受到的風險程度，高於股票與債券市場交易員，並表示美國週末對委內瑞拉的突襲行動，持續推升黃金與白銀的避險買盤。

市場同時關注週五公布的美國 12 月非農就業報告，預期新增就業人數為 6 萬人，略低於前一個月的 6.4 萬人。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，未來任何利率調整都必須「精細校準」，以在失業與通膨風險之間取得平衡。

摩根士丹利預測，在利率下滑、聯準會領導層變動，以及各國央行與基金強勁買盤支撐下，金價有望於今年第4季攀升至每盎司4800美元。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀上漲5.4%，報每盎司80.68美元，距離去年12月29日創下的歷史高點83.62美元不遠。

現貨鉑金上漲7.2%至每盎司2435.20美元。

現貨鈀金上漲5.9%，至每盎司1821.68美元。

