400萬日圓快速蒸發！財務各管的夫妻「1原因」深陷經濟慘境

夫妻財務「各自為政」，一旦人生出現變數，反而難以調整、無法互相支撐。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多夫妻在婚姻中各自管理自己的錢財，這套看似理性的制度，卻暗藏危機，有可能將家庭推向意想不到的財務危機。日媒以實際案例提醒，1對結婚12年的佐藤夫妻，一直深信「「各管各的錢，日子才會長久」」，才是婚姻的相處之道，但妻子因健康問題被迫離職、收入歸零後，這套看似理性的制度瞬間失靈，多年來累積的400萬日圓（約新台幣80萬元）退休金也在短時間內快速縮水，導致家庭發生財務危機。

日媒指出，住在關東地區的佐藤先生（50 歲）與太太直美（47 歲），結婚12年、育有一名小學生。夫妻倆都是正職上班族，婚後各管各的錢，雙方月薪原本都在32萬日圓（約新台幣6.4萬元）左右，房貸由丈夫負責，生活開銷與孩子教育費則由妻子支付，其餘支出互不干涉。表面上看來，家庭每月仍有數萬日圓結餘，日子過得相當平穩。

請繼續往下閱讀...

但直美患有慢性病，在疾病惡化後，無法再兼顧工作與家庭，只能選擇離職。收入歸零後，她希望丈夫能暫時分擔自己原本負責的生活支出，卻換來冷淡回應，甚至被指責「不該辭職」。為了不讓家庭衝突影響孩子，直美只能咬牙撐下去，決定靠自己的存款度日。

直美在沒有穩定收入的日子裡，生活費就從存款帳戶裡一筆筆流出、退休金也開始被迫動用。即使後來靠失業給付撐了一段時間，並在一年後找到月薪約13萬日圓（約新台幣2.6萬元）的兼職工作，收入仍不足以支應固定開銷，資金缺口只能繼續用存款與退休金填補。

據報導，直美只剩下約400萬日圓的存款，以及工作20年換來的500萬日圓（約新台幣100萬元）退休金，而企業年金因無法提前動用，只能先放著。

等她鼓起勇氣再次與丈夫溝通，希望一起面對問題時，對方卻仍以「那也是沒辦法的事」輕描淡寫帶過，彷彿這場危機只是她一個人的問題。等直美帶著丈夫一起諮詢理財顧問，多年積蓄幾乎蒸發殆盡，而500萬日圓退休金也用了20%。

隨著家庭支出、資產流失，丈夫才開始真正意識到問題的嚴重性，也慢慢願意加入討論。夫妻之間的金錢對話，終於不再是禁忌。

專家指出，日本的雙薪家庭愈來愈普遍，收入與支出各自管理模式已不在少數，這種做法本身並非錯誤，但真正的風險在於，當家庭財務「各自為政」，一旦人生出現變數，彼此之間反而難以調整、無法互相支撐。

這個案例提醒所有家庭，當金錢「各自承擔」時，風險卻從來不會各自發生。

