貴金屬派對狂嗨！銀被掃光、銅價天天破紀錄 背後「推手」全曝光

市場對美國提高關稅的預期，導致庫存「鎖死在美國」，銅價突破1.3萬美元關口。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕金屬市場全面進入「狂歡模式」。盤中倫敦鎳價一度暴漲超過10%，創下3年多來最大單日盤中漲幅；紐約白銀期貨飆升逾6%；倫敦銅價連續刷新歷史新高，站上每噸1.3萬美元關卡。工業金屬與貴金屬齊飛，市場資金情緒明顯失控，從亞洲一路燒到歐美。

據報導，中國資金成為這波金屬行情的重要推手。昨日亞洲交易時段，鎳、銅、錫等金屬價格集體跳空上漲，成交量明顯放大。日盤收盤，滬銀大漲逾7%，滬銅、滬錫、滬鎳漲幅超過4%；夜盤滬銀續漲逾7%，滬銅、滬錫收漲近5%。中國買盤的持續湧入，讓行情呈現高度同步、彼此強化的特徵。至於倫銅價格也創史上新高，首次盤中突破1.3萬美元，盤中漲幅超過3%，主要是市場對美國提高關稅的預期，導致庫存「鎖死在美國」。

請繼續往下閱讀...

市場盛傳，川普政府正考慮自2027年起對進口銅課徵約15%關稅，並於2028年調高至30%。在關稅預期驅動下，大量銅庫存提前湧入美國，導致美國以外地區供應迅速吃緊。市場人士形容，庫存如今「鎖死在美國」，原本用來調節供需的安全閥徹底失靈，迫使全球買家全面搶貨。

據報導，週二金屬行情仍是全面爆發。其中，倫銅氣勢驚人，繼週一史上首次盤中突破每噸1萬3000美元後，週二再度走高，盤中最高觸及1萬3387.5美元，連續兩天改寫歷史新高，並首次收盤站穩1.3萬美元大關。自2025年11月底以來，銅價累計漲幅已超過20%。推動這波行情的核心關鍵，在於美國潛在關稅政策引發的「庫存大挪移」。

根據CME數據顯示，美國銅庫存自2025年4月以來已成長逾4倍，截至1月初達45.3萬噸，而全球其他市場的緩衝庫存則明顯枯竭。

此外，倫鎳昨日盤中最高衝上每噸1萬8785美元，單日漲幅一度超過10%，最終收漲近9%。據報導，中國買盤推動鎳價兩週來漲超20%，若從12月中旬算起，3週內漲近30%。倫敦金屬交易所的鎳合約，正從2022年「史詩級逼空」後的低迷交易量中強勢復活。

白銀的走勢尤為戲劇化。紐約期銀與現貨白銀週二雙雙衝破每盎司81美元，盤中漲幅超過6%，逼近前一週創下的歷史高點。2025年白銀全年漲幅高達147%，寫下1970年代以來最瘋狂的年度表現。

市場普遍認為，中國散戶的全面進場，正在推動一場典型的「自我強化行情」。當白銀在去年底突破80美元關卡時，中國最大黃金珠寶交易集散地深圳水貝市場反而排起更長人龍。多名當地商家形容，「水貝都瘋了」，幾乎每天都在漲價，連過去主導黃金行情的「大媽級」買盤也全面轉向白銀。

分析師指出，主要原因之一是金價已高不可攀；另一方面，白銀價格相對便宜、波動劇烈，對錯過黃金行情的投資人形成致命吸引力，再加上去年倫敦市場的白銀逼空記憶猶新，以及中美潛在關稅導致供應被鎖在紐約，白銀多頭的信仰正快速集結。

而黃金在避險與降息預期的雙重支撐下穩步走揚。紐約期金盤中漲逾1%，價格逼近聖誕節前所創下的歷史高點，幾乎完全收復此前因CME調高保證金所帶來的跌幅。美國日前對委內瑞拉的軍事行動，加劇全球地緣政治緊張情緒，推升避險需求。

《彭博》貴金屬分類指數過去一個月已上漲逾13%，今年以來漲幅接近5%。

在這場金屬狂歡中，鉑金與鈀金甚至比金銀更為瘋狂，盤中漲幅一度分別超過7%與6%。從工業金屬到貴金屬，從中國散戶到全球宏觀資金，市場正在上演一場典型的「情緒、政策與流動性共振」。這不只是一輪行情，更像是一場被點燃後迅速自我放大的金屬派對。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法