川普宣布委內瑞拉將向美國移交至多5000萬桶石油

美國總統川普（Donald Trump）宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交最多5000萬桶石油。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（7日）宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交最多5000萬桶石油。

綜合媒體報導，川普今稍早在自家社交平台真實社群（Truth Social）」發文表示，他很高興宣布，委內瑞拉的臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶高品質、受制裁的石油。這些石油將以市場價格出售，而所得資金將由他-美國總統來負責掌控，以確保這些資金被用來造福委內瑞拉人民與美國人民！

川普還表示，他已要求美國能源部長萊特（Chris Wright）立即執行這項計畫。相關石油將由儲油船運輸，直接運往美國的卸貨碼頭。

消息一出，引發網友熱議論，有網友表示贊同，「美國歷史上沒有哪位總統像他這樣展現出如此的勇氣和果斷。沒有虛偽，沒有騙局，沒有詭計。正如他言辭犀利—這就是川普。」、「他應該獲得諾貝爾獎。」、「這對所有美國人來說都是個令人振奮的消息。」、「許現在這就夠了，他已經把委內瑞拉人民從暴君手中解救出來，資金也正在流向委內瑞拉人民。他們將會繁榮昌盛，川普會確保這一點。」。

但也有網友表示不認同，稱「這筆錢直接進了川普和他家人的口袋！他們連偷竊行為都不再掩飾了。美國怎麼會淪落到這種地步？」、「哈哈，最離譜的是他居然一點都不掩飾。」、「川普個人能從這15億美元中獲得多少佣金？」、「制裁不是規則，而是許可，而美國只是給自己授予了這種許可。」等。

