日本便利商店收據藏「1好康」! 日媒曝 : 讓中國網友集體崩潰

日本便利商店裡的不起眼小收據，可能就能兌換一瓶免費飲料。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕最近中國社群平台「小紅書（RED）」一則貼文引爆熱議，主題很簡單、卻讓無數人後悔不已，標題是「在日本，便利商店的收據千萬不要隨手丟掉」。日媒指出，中國網友發文指出，日本便利商店的收據上，常印有「免費飲料兌換券」。

這名網友還以實際影片展示在日本7-ELEVEN商店，憑收據上的「免費一瓶」優惠，成功換到一瓶600毫升的瓶裝飲料，讓不少人當場心碎。

請繼續往下閱讀...

另外，也有熟門熟路的網友補充經驗，7-ELEVEN收據如果有中獎或附帶優惠，機器通常會用提示音提醒，這讓平常不拿收據的人，聽到聲音就該記得拿。但這通常是期間限定活動，而且當天不一定能換，多半要過幾天才能兌換，對短期旅客來說，未必剛好用得到。

據報導，這則貼文一出，留言區瞬間炸鍋。許多網友稱，「天啊！完全沒注意過」、「我去過日本超過10次，居然都不知道」、「果然不懂就會吃虧了」，以及「謝謝提醒，2月要去日本，看到這篇太幸運了」等回應文此起彼落。

另外，關於「有時候店員不給收據」的疑問，也引發討論。有網友表示，曾遇過外籍店員沒詢問就直接丟掉收據；也有人認為，現在很多7-ELEVEN都是自助結帳，收據會直接從機器列印出來，只要記得拿就好。

日媒指出，看完這波討論，不少人恐怕已經默默下定決心，下次在日本便利商店結帳時，收據一定拿好拿滿。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法