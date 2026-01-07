自由電子報
國際油價為何不漲反跌！美國抓馬杜羅後 專家一次解析2026年原油供需結構

2026/01/07 08:28

國際油價週二（6日）下跌。（彭博）國際油價週二（6日）下跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（6日）下跌，市場在權衡今年全球供應充裕的預期，與美國逮捕南美洲國家委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）後，該國原油產量前景仍存不確定性之間的拉鋸。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 1.19 美元，跌幅 2%，收在每桶 57.13 美元。

布蘭特原油期貨下跌 1.06 美元，跌幅 1.7%，收在每桶 60.70 美元。

PVM Oil 分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「現在就評估馬杜羅被逮捕對全球原油供需平衡的影響，仍言之過早。不過顯而易見的是，無論這個石油輸出國組織（OPEC）成員國是否會提高產量，2026 年的原油供應仍將會相當充裕。」

摩根士丹利分析師在週二發布的報告中指出，去年全球原油需求可能僅成長約每日 90 萬桶，低於歷史趨勢水準的每日 120 萬桶。摩根士丹利分析師表示，從 2024 年第四季到 2025 年第四季，OPEC 原油供應增加了每日 160 萬桶，非 OPEC 供應則增加約每日 240 萬桶。

他們指出：「這意味著這兩大供應來源在進入 2026 年時，水準都非常強勁。」並補充說，這可能導致 2026 年上半年全球原油市場出現高達每日 300 萬桶的供給過剩。

市場壓力可能因美國於上週六逮捕馬杜羅而加劇，此舉可能加速美國解除對委內瑞拉石油的禁運，進而推升該國產量。

市場人士也在討論委內瑞拉供應的未來走向，此前美國總統川普（Donald Trump）聲稱，美國石油公司已準備好前往這個南美國家投資，以提升其原油產量與出口。3名知情人士透露，美國石油公司的執行長們最快將於週四造訪白宮，討論對委內瑞拉的投資計畫。

委內瑞拉的石油產業長期走下坡，部分原因在於投資不足與美國制裁。該國去年原油產量平均約為每日 110 萬桶。

Rystad Energy 分析師賈尼夫・沙阿（Janiv Shah）表示：「我們估計，在未來2到3年內，在有限的新增投資下，最多僅能增加約每日 30 萬桶的供應。」沙阿指出：「其中一部分可由國營石油公司PDVSA 自行籌資，但若要在 2040 年達到每日 300 萬桶的產量目標，仍需要國際資本的大量投入。」

