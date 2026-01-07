去泰國變貴了！「出入境旅客服務費」漲幅高達66％

泰國調漲「出入境旅客服務費」。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕泰國民航局於今年1月1日宣布，自2月1日起，國際航班旅客入出境服務費將從每人每次15泰銖（約新台幣15元），調高為25泰銖（約新台幣25元），漲幅達66%。

綜合媒體報導，泰國民航局長查瓦納帕育（Manat Chavanaprayoon）表示，儘管營運成本不斷上漲，但自 2015年以來，15泰銖這個收費標準一直低於成本數字，且民航局是非營利機關，依照泰國法律與國際標準監管泰國民航作業，這項旅客服務費是民航局主要收入來源，政府並未提供任何運作預算，民航局必須支付500多名員工薪資、建物租金與技術設備費用。

請繼續往下閱讀...

查瓦納帕育表示，由於目前的收費低於成本，該機構一直處於虧損狀態。依照7242萬名屢次的服務量估算，實際服務成本為每人每趟19.34泰銖，導致民航局持續面臨虧損，旅客服務作業不敷成本。

隨著客運量持續成長，CAAT必須動用更多儲備金，目前為14億泰銖，若儲備金持續減少，恐導致民航局營運能力下降。這次調漲服務費是為了讓民航局收支平衡，支持監管作業、提升飛安標準，而非用於擴大規模或創造收益。民航局長表示目前並未打算增加漲價服務。

查瓦納帕育表示，服務費2月起調高為25泰銖後，僅能支撐3到4年，民航局預估2028年方能達到收支平衡。他說，目前不希望大幅提高收費，任何未來的調整都將在之後考慮。

根據媒體報導，CAAT其實還有3種可以合法徵收但實際上並未收取的費用，包括：向所有在全國公營機場起降航班的航空公司收取「航班營運費」、向貨運業者收取「航空貨運費」、以每公升燃油為單位向燃油服務提供或銷售業者徵收「航空燃油費」。但CAAT認為這些費用一旦開徵，最終將轉嫁到消費者身上，因此遲未開徵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法