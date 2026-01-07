在日本泡溫泉千萬要注意！業者點名「不該做的5件事」

日本有著許多溫泉設施，在寒冷的季節裡，去泡個溫泉無疑是個放鬆身心的珍貴時刻。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本有著許多溫泉設施，在寒冷的季節裡，去泡個溫泉無疑是個放鬆身心的珍貴時刻，不過有一些基本規範與禮儀仍是相當重要，或許在自己未曾察覺的情況下，一些舉動已經讓周圍的人感到不適。日本有溫泉業者在官方社群發文，提醒遊客「在溫泉裡不該做的5件事」，其中就包含「使用氣味過於濃烈的香水」，背後原因是在溫泉或三溫暖等密閉空間中，香味往往會比平時更加濃烈，容易讓人感到不適。

日媒《Hint-Pot》報導，日本溫浴設施「SPA METSA OTAKA 龍泉寺之湯」，近日以「在溫泉裡不該做的5件事」為題，在社群發布影片，分享遊客在設施裡容易被忽略的 NG 行為，藉此向使用者宣導正確的公共禮儀。

其中，就包含了「使用氣味過於濃烈的香水」。平時作為儀容打理的一部分，確實有人習慣噴香水。然而在溫泉或三溫暖等密閉空間中，香味往往會比平時更加濃烈，容易讓人感到不適。

此外，若在泡湯後於更衣室等空間使用香水，也可能使氣味殘留在其他使用者身上或隨身物品上。因此在使用設施時，建議避免使用香水，或務必在入浴前徹底清洗乾淨。

影片中還列舉了其他 NG 行為，包括用力開關置物櫃門等「缺乏對周圍體貼的行為」，以及「將三溫暖的門打開沒關上」、「在浴室內奔跑」、「在浴池中跳舞」等，都被點名為不當行為。

