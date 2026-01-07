別踩雷！UNIQLO這3件單品「買了必後悔」，達人評太難搭、不實用。（擷取自UNIQLO官網）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）提供各式各樣的平價商品，從日常必需品到潮流單品應有盡有，但也不是都物超所值，男裝買手表示，米色哈靈頓夾克、Jil Sander聯名款襯衫與保暖休閒褲3件單品，太難搭配、不實用，建議40歲以上中年男士絕對不要買。

日媒報導，男裝買手兼部落客MB表示，UNIQLO雖然有很多物美價廉的單品，但也有不少單品暗藏地雷，而以下3件單品，40歲以上的男士如果貿然嘗試，絕對會吃虧。

請繼續往下閱讀...

1、米色哈靈頓夾克

哈靈頓夾克格紋內襯、精心縫製的袖口和羅紋充滿了美式復古風格，越洗越舊，越穿越像復古服裝，這絕對是優衣庫的傑作，然而米色哈靈頓夾克難免會給人工裝的感覺。

如果隨意套上，你看起來就像個工廠工人，因此，絕對不會推薦給普通人，然而，若你還是想入手這件單品，但又對自己搭配能力沒信心，不妨試試黑色，達人強調，不建議買的原因，是原版款式本身的難搭性。

2、Jil Sander聯名款襯衫

今年元旦才重新回歸的Jil Sander聯名款襯衫，並沒有瞬間售罄或成為爆款，就我目前所見，庫存充足，尺寸和顏色也基本齊全。消費者的反應出奇地平靜。

並不是它不好，而是其性價比略遜一籌，MB指出，Jil Sander聯名款襯衫距離它們最初上市已經過去好幾年了，潮流也發生了翻天覆地的變化。雖然它們的尺寸經典永恆，但與優衣庫C系列的寬鬆感和JW Anderson的飽滿而富有光澤的質感相比，還是略遜一籌。布料可能和以前差不多，但是非常容易起皺，而且很難熨平。即使熨燙得非常徹底，褶皺依然存在，非常不實用。

３、保暖休閒褲

優衣庫這條褲子超保暖，對於那些無法忍受嚴冬寒冷的人來說，這絕對是頂級的實用單品，然而與其他褲子相比，它看起來仍然有些臃腫，不夠美觀。雖然比以前有所改進，但仍保留了一些笨重感。從實用性角度來看，它絕對物超所值，但其美觀仍有待提升。

此外，原本設計為方便的織帶腰帶並不好用，扣環很容易脫落，而且調節腰圍也很困難。不如直接用抽繩來調整腰圍，作為１款實用產品，它在一些關鍵方面存在一些不便之處，令我感到不滿意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法