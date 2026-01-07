CP值超高！好市多7款冷凍食品，內行人強烈推薦「值得囤」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）冷凍食品區總是能讓人發現一些令人驚訝的美味，無論是美味的進口披薩，還是適合快速簡單烹飪的新款湯包，面對如此多的選擇，決定哪些值得囤貨可能會讓人犯難，然而雞肉餡餅、日式餃子等7款冷凍食品，則是內行人讚其口味好、性價比高，是值得囤的美食。

《Eat This, Not That!》報導，Costco的顧客們都非常樂於分享他們的喜好和厭惡，以下是Costco顧客一直強烈推薦的7款冷凍食品。

１、瑪麗卡倫德的雞肉餡餅

瑪麗·卡倫德雞肉餡餅是好市多顧客常備的冷凍食品。1位Reddit用戶說道：「雖然不是什麼令人興奮的選擇，但瑪麗·卡倫德雞肉餡餅確實物美價廉」。 “我在這裡能買到8個，價格大概相當於其他商店4個的價錢。”

2、汽車城披薩

Costco的顧客們對這款正宗底特律披薩讚不絕口。 「我們上週買了，終於嚐到了。哇！我們簡直不敢相信冷凍披薩能這麼好吃。而且，我們很喜歡它酥脆的餅底。我們唯一希望的是醬汁能再多一點。」1位顧客說。

3、僅裹著薄薄一層麵包屑的雞胸​​肉塊

這款Just Bare輕裹麵包屑雞胸肉塊絕對值得Costco會員的好評。 「今天剛買的，放進烤箱烤熟，拌進一大碗蔬菜沙拉里。明天趁著打折我還要再去Costco買兩包，」1位顧客說。 另1位顧客說，雞肉品質很好，一點也不乾，包裹也恰到好處，味道超級棒，比Chick-fil-A好吃多了！

4、哥倫布風味火雞肉漢堡

「我非常喜歡這款火雞漢堡，真希望它能全年供應。夏天有貨的時候，它是營養午餐的理想選擇。」1位顧客在評論中寫道。

5、科克蘭招牌花椰菜餅底披薩

「我平常不太愛吃披薩，因為我避免攝取脂肪、糖分和厚厚的餅底。但這款披薩是個例外，」1位顧客寫道。花椰菜餅底味道鮮美，不會掩蓋上面義式（或地中海式）蔬菜的風味。

6、Trident Seafoods阿拉斯加鮭魚漢堡

Trident Seafoods阿拉斯加鮭魚漢堡是牛肉或雞肉餅的絕佳替代品，用途廣泛。 「這些野生鮭魚餅讓我覺得自己簡直就是五星級漢堡大廚。它不僅美味，而且富含天然omega-3脂肪酸。口感好，營養健康。強烈推薦！」1位粉絲熱情推薦道。

7、味之素日式餃子

每當味之素日式煎餃出現在Costco冷凍區，顧客都會興奮不已。 「我們超愛這款煎餃，經常在Costco回購。烹飪起來超級簡單，只要按照說明操作，幾乎不可能失敗。餃子皮厚度適中，煎得酥脆可口，餡料鮮嫩多汁，味道濃鬱，強烈推薦！」1位顧客說道。

