「我們要回中國了」！黃仁勳：中國客戶對H200晶片需求「非常高」

黃仁勳表示，中國客戶對H200晶片需求「非常高」。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「看來我們要回中國了」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週二表示，公司看到中國客戶對H200晶片的需求“非常高”，而美國政府最近已表示將批准該晶片出口。

CNBC報導，黃仁勳補充說，輝達已經恢復晶片生產，並正在與美國政府敲定出口許可證的最終細節。輝達的晶片對於開發人工智慧模型的公司至關重要。

「我們已經啟動了供應鏈，H200正在生產線上流水不斷，」黃仁勳在拉斯維加斯舉行的CES展會新聞發布會上說。

投資者將中國市場視為輝達的巨大機遇，因為中國科技公司正在開發自己的人工智慧模型。黃仁勳先前曾表示，中國市場規模可能高達每年500億美元（約新台幣1.57兆），而輝達目前的預測中並未包含這些銷售額。

去年12月，美國總統川普表示，只要輝達將H200晶片銷售額的25%上繳美國政府，就可以向中國出口H200晶片。H200晶片比輝達最新的型號落後一到兩代，但與先前獲准出口到中國的晶片不同，這款晶片的性能並沒有為了遵守出口限制而刻意降低。

中國也必須批准輝達晶片的進口。黃仁勳週二表示，他預計中國不會宣布已批准進口，輝達將在收到採購訂單後才能了解監管狀況。

黃仁勳表示，我們預計不會有任何新聞稿，也不會有任何重大聲明。只會是採購訂單。

黃補充說，H200 的任何銷售額都將是在公司去年發布的5000億美元（約新台幣15.75兆）的兩年預測之外。

「看來我們要回中國了，」黃說。

