台股破3萬點 謝金河笑談「2026兩件事不能做」

〔即時新聞／綜合報導〕2026年第2個交易日，台股就在台積電領軍下衝破3萬點大關，改寫多項歷史紀錄，財信傳媒董事長謝金河發文提到，今年有兩樣事不能做！一個是唱衰台積電，一個是不要預測川普什麼事不敢做！他也分析，雖然2020年以來陸續有人唱衰台積電，但台積電愈戰愈勇；而美國總統川普雖是非典型的政治人物，「也許一開始漫天喊價，但都在細膩處得到答案」。

謝金河在臉書以「2026年的兩個不能」為題發文指出，昨日和先探投資週刊的同仁開會，先探投資週刊總主筆黃啓乙說，今年有兩樣事不能做！一個是唱衰台積電，一個是不要預測川普什麼事不敢做！讓他聽到後會心一笑！

謝金河表示，近日社群媒體都拿去年台大邱姓教授說，「台積電赴美投資，股價跌破500元，魏哲家要下台！」的文議論，現在變成邱姓教授在刪文。謝金河直言，其實從2020年以來，唱衰台積電的聲音便此起彼落，有人駡台積電掏空台灣，也有人把台積電改成美積電，也有人詛咒台積電的下場就是Toshiba！但這些現象都沒有發生，且台積電愈戰愈勇。

謝金河說明，這兩天台積電大漲，股價到1700元，台股站上3萬大關，其實川普這次委內瑞拉奇襲也化解很多台灣人的疑慮。這些年，經濟學人每年都用封面把台灣形容成地表上最危險的地方，這也造成台灣的台積電股價和美國ADR有大約兩成的折價。很多外資賣超台積電，這也是原因之一。

謝金河提到，這次川普活抓馬杜羅，儘管國際上很多國家批評美國違反國際法，但馬杜羅獨裁統治委內瑞拉，打擊異己，這些年有超過20%的委內瑞拉人民流亡在外，這次美國下重手整頓自己的後院，很多人叫好。

謝金河分析，川普是非典型的政治人物，和過去的官僚主義作風完全不一樣，他嘴巴說說，經常會兌現，也許一開始漫天喊價，但都在細膩處得到答案。回顧25年元月迄今，川普收割中東國家，沙烏地阿拉伯，卡達，阿拉伯聯合大公國都收縮。接下來，以色列打擊葉門胡塞武裝組織，殲滅黎巴嫩真主黨，川普又幫忙轟炸伊朗核基地。這次公開介入宏都拉斯大選，現在活抓馬杜羅，接下來是哥倫比亞，古巴⋯⋯。

謝金河表示，這些動作都在斷中國一帶一路的後路。接下來很可能是俄烏戰爭的落幕，川普可能把油價打到40美元以下，油大跌，川普才會有較大的降息空間。對此謝金河也比喻，「這讓他想起天才的李鎭宇說：和流氓講道理，他跟你耍流氓，跟流氓耍流氓，他跟你講道理！他是少數讀懂川普的人！」

