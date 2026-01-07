美股收盤》道瓊漲近500點創新高！台積電ADR勁揚

週二美股勁揚。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕週二華爾街股市收高，晶片股因AI前景樂觀情緒重燃而飆升，且投資人似乎未多加關注美國近期對委內瑞拉的攻擊，此外製藥大廠莫德納股價大漲近11%，道瓊工業指數創下歷史新高，上漲484.90點、0.99%，標普500指數漲0.62%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數漲幅達2.75%，台積電ADR勁揚5.18美元、1.61%，收在327.43美元。

綜合外媒報導，新年伊始僅第三個交易日，半導體股就一路飆升，美光科技更是其中的佼佼者，週二上漲逾10%，今年迄今已上漲超過20%，2025年更是表現亮眼，漲幅超過240%，提振其他人工智慧相關股票。

隨著去年聯邦政府停擺43天的影響逐漸消退，投資人正盼望可靠的經濟數據，即將公佈的數據包括週三的職缺和勞動力流動調查，及週五的12月就業報告，就業數據若弱於預期，可能會增強央行降息的理由。

未來幾週將迎來第四季財報季，華爾街的估值仍相對較高，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，標普500指數的本益比約為22倍，低於去年11月的23倍，但仍高於該指數5年平均值19倍。

道瓊工業指數上漲484.90點或0.99%，收49462.08點。

標準普爾500指數上漲42.77點或0.62%，收6944.82點。

那斯達克指數上漲151.35點或0.65%，收23547.17點。

費城半導體指數上漲204.47點或2.75%，收7650.93點。

