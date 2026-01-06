特斯拉德國銷售急凍 去年12月與全年業績皆腰斬

特斯拉在兩大歐洲市場銷售皆被比亞迪超越。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）6日指出，特斯拉去年12月在德國的銷售幾乎較前一年減半，而2025年全年銷售也幾近腰斬。

路透報導，KBA指出，特斯拉12月在德國銷售2032輛電動汽車，年減48%，2025全年銷售1萬9390輛車，年減48.4%。

相較之下，中國電動車巨頭比亞迪12月銷售成長逾12倍至4109輛車，2025年銷售量達2萬3306輛車。雙雙超越特斯拉。

KBA補充說，2025年德國新註冊的電動車達54萬5142輛，年增43.2%。

不僅在德國，特斯拉在另一個歐洲電動車主要市場英國，表現也被比亞迪超越。比亞迪9月銷售超越特斯拉，全年以5萬1422輛的銷售優於特斯拉的4萬5513輛。

特斯拉在去年第4季銷售年減16%，並連續第2年銷售下滑後，將全球電動車霸主的地位退讓給比亞迪。特斯拉銷售下滑的原因包括日益激烈的競爭、美國稅收減免政策到期，以及對品牌的負面情緒作用。

這家美國電動車大廠去年12月在其他一些歐洲市場的銷售也下滑，致使2025年其歐洲市占率萎縮。

