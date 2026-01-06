首款18A製程產品!英特爾發表最新AI筆電晶片

英特爾18A製程產品出爐。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，英特爾5日在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）發表用於筆記型電腦的新款人工智慧（AI）晶片Panther Lake。這是第一個採用英特爾新一代18A製程生產的產品。搭載該款新晶片的筆電自6日起開始接單，並於1月27日全球上市。

英特爾資深副總裁兼個人電腦部總經理強森（Jim Johnson）詳細介紹名為英特爾Core Ultra系列3的首款Panther Lake晶片。由於採用18A製程，該晶片具有全新電晶體設計以及新的晶片供電方式。他說，「這個產業與英特爾在2026年皆面臨戰略轉折點，AI對我們所有人都是巨大機會」。

英特爾執行長陳立武在CES上表示，英特爾兌現了2025年交付第一批18A製程產品的承諾，他意指Panther Lake晶片。

英特爾前一代Lunar Lake晶片主要由台積電生產。英特爾說，Core Ultra系列3晶片的效能較Lunar Lake系列2提升60%。

英特爾致力為外部客戶生產晶片，使其成為代工廠，這意謂英特爾將成為台積電與三星電子的競爭對手，英特爾本身也將一些產品委託台積電生產。儘管英特爾表示，將繼續依賴台積電，但18A製程是該公司回歸自主生產最佳產品的賭注。

強森指出，英特爾計畫今年也將推出基於Panther Lake設計的掌上型遊戲平台，近幾年，由多家供應商設計的掌上型個人電腦越來越受到歡迎。

路透去年報導，英特爾在Panther Lake處理器的良率上一直面臨挑戰。英特爾執行高層表示，良率已逐月提升，為今年的推出鋪路。

