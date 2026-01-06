台積電入列！3檔股票都在漲 外媒點現在仍是加碼好時機

台積電是先進晶片製造領域的絕對領導者，也是目前唯一一家能夠大規模生產此類晶片的公司。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然台積電、博通和亞馬遜的股價都在上漲，但現在可能仍然是買入股票的好時機。The Motley Fool報導，即使你投資組合中可能已經持有這三檔科技股，現在或許應該考慮加倍買進。

1. 博通

該股在2025年表現強勁，但在去年12月大幅下跌，這可能創造了一個絕佳的買入機會。同時，該公司對2026財年和2027財年的業績展望持續向好。

今年將是博通公司專用積體電路（ASIC）業務蓬勃發展的一年。 ASIC是專為高度特定工作負載設計的專用晶片。隨著Alphabet的成功，人工智慧ASIC正變得越來越受歡迎。Google已經見證了博通幫助其開發的張量處理單元（TPU）的出現。Alphabet 開始允許其客戶部署 TPU 以用於AI工作負載，這對博通公司大有裨益。

花旗集團分析師估計，博通本會計年度的人工智慧收入可能翻倍以上，超過500億美元，並在2027財年再次翻倍。博通本財年的總營收略低於640億美元，因此，在預期成長到來之前，這隻股票值得繼續買進。

2. 台積電

儘管台積電股價接近歷史高位，該股持續走強。根據分析師對2026年的預測，其遠期本益比約為20倍，本益比成長比率（PEG）低於0.8，估值仍頗具吸引力。 PEG低於1的股票通常被認為是低估的。

台積電是先進晶片製造領域的絕對領導者，也是目前唯一一家能夠大規模生產此類晶片的公司。競爭對手難以實現高階圖形處理器 （GPU）和人工智慧專用積體電路 （ASIC） 所需的高良率（低缺陷率），這使得台積電在該領域幾乎處於壟斷地位。這不僅使其成為晶片設計商的關鍵合作夥伴，也賦予了它強大的定價權。

同時，該公司的領先優勢進一步擴大。其最新的2奈米（nm）技術的良率超出預期。這促使管理層加快建造一座新的晶圓廠，該晶圓廠將投產1.4奈米製程。該公司先前已計劃在其位於亞利桑那州正在建設的晶圓廠引入1.6奈米製程。隨著晶片需求飆升和台積電技術領先優勢的擴大。

3. 亞馬遜

雖然股價距離歷史高點並不遙遠，但過去幾年表現平平。不過，未來可能會出現一些催化劑，或許會成為增持的良機。其中最引人注目的是亞馬遜網路服務（AWS）的加速成長。 AWS是亞馬遜成長最快、獲利能力最強的業務部門，但其營收成長一直落後於其他雲端運算公司。然而，AWS的營收成長在上個季度開始加速，達到20%，而這可能只是個開始。

亞馬遜使用其客製化的Trainium2晶片專門為Anthropic公司建造的資料中心仍在擴容，亞馬遜正在大力投資以提升容量，滿足人工智慧相關需求的激增。此外，亞馬遜最近還與OpenAI簽署了一項價值380億美元的協議。

同時，該公司的電子商務業務已從人工智慧和機器人技術舉措中獲益匪淺，顯著提升了營運槓桿。如果2026年經濟情勢好轉，該業務板塊的獲利能力可望大幅提升。從歷史數據來看，該股估值也偏低，其預期本益比低於24倍。

