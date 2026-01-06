離岸風電潛力場址剩3風場 2026全數併網達標5.3GW

年底前我國離岸風電裝置容量將達到5.3GW目標。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電潛力場址全數風場將在今年完工併網，扣除已被收回的300MW海峽一風場，還有1GW海龍風場、沃旭大彰化西南第二階段及大彰化西北風場，以及台電離岸二期仍在建置中，年底前我國離岸風電裝置容量將達到5.3GW目標。

能源署統計，截至目前已新增474座風機設置，裝置容量累計4.4GW，其中已併網408座，裝置容量3.5GW。

1GW海龍風場將在今年底全數完工併網，其中海龍2A風場的21座風機已如規劃在去年12月中旬完工併網，2B風場已在試營運，3號風場共有36座風機正在建置中。

原規劃要在2025年併網的還有294.5MW台電二期風場、920MW沃旭大彰化西南第二階段及大彰化西北風場，由於海況不穩等因素影響氣候窗施工，確定併網時期延後至今年，兩風場預計陸續在今年第2季、第3季完工併網。

台電說明，台電離岸二期施工進度已達9成以上，目前工程皆持續進行中，後續台電將持續督促及協助承商，預計明年4月全數竣工。

沃旭的大彰化西南第二階段及大彰化西北風場去年8月底因輸出海纜局部受損，商轉日期也隨之延宕，該風場共有66座14MW西門子歌美颯風機，已完成全數水下基礎，目前尚有4座風機未安裝完成，預計明年第3季全數完工併網。

