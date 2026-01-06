蘇姿丰揭示「YottaScale」時代 未來5年全球算力需求增長1萬倍

超微首席執行長蘇姿丰宣稱，在對計算能力的巨大需求的推動下，現在進入了「YottaScale」時代，未來五年全球算力需求將增長1萬倍。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）首席執行長蘇姿丰（Lisa Su）宣稱，在對計算能力的巨大需求的推動下，我們現在進入了「YottaScale」時代，計算世界正在轉向新的性能指標，未來五年全球算力需求將增長1萬倍。

蘇姿丰宣布，隨著運算能力的巨大需求推動我們進入「YottaScale」時代，運算世界正在轉向新的效能指標。輝達和超微在CES上的最新公告清楚地表明，無論是實體人工智慧、邊緣人工智慧還是智慧體人工智慧，這項技術都擁有龐大的發展空間。

在探討計算市場的劇變時，蘇姿丰對未來五年運算能力需求的成長做出了驚人的預測，她聲稱Yotta級計算將成為新的標準。更令人震驚的是，到本世紀末，全球將需要超過 多達 10+ YottaFLOPS的運算能力。

對運算能力的需求並非僅僅源於雲端運算；人工智慧已經滲透到所有主流工作負載中，無論是邊緣運算、個人運算、醫療保健、太空探索或其他諸多領域。

而且，由於這些領域的進步前所未有，它們催生了幾年前無人能預料的運算能力需求。蘇姿丰預測，在YottaScale時代，運算能力需求將比2022年高出約1萬倍。從這些估算數據可以看出，加速器和機架級市場的潛在市場規模龐大，並非由單一企業壟斷。

計算能力的估計絕對是樂觀的，因為它們表明人工智慧還有很長的路要走。然而，與此同時，他們也對考慮到能源和土地問題時這種增長是否可持續表示擔憂。

