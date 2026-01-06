怡利電CES秀4大產品線 無人機引擎組件和飛控軟體曝光

怡利電子（2497） 參加一年一度的消費電子展（CES）秀出未來策略佈局，包括最夯的無人機引擎精密組件和飛控軟體。（怡利電提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕怡利電子（2497） 參加一年一度的消費電子展（CES）秀出未來策略佈局，包括最夯的無人機引擎精密組件和飛控軟體。

CES秀出的產品線分為四大類，第一類ARHUD、車機、環景鏡頭…為怡利既有的四輪產品線。

第二類為日前剛宣布取得100%股權的統亞電子所經營的產品，包含二輪、農建機、水上載具之電子組件。

第三類為無人機成品與無人機引擎精密組件，其中引擎組件也來自統亞電子精密加工廠，而無人機成品為地面或水面載具的斥候無人機。

怡利的第一個無人機產品是安裝在拖車頭上，應用於貨櫃車頭與拖車頭的駕駛視野輔助系統，可以彌補貨櫃或被拖車車身週邊與後方的視野盲區，大幅提升行車安全，是無人機的創新應用。

無人機與車頂機堡整合設計，無人機依任務自主起降飛行，無須人為操作，其飛控軟體為怡利自主研發有別於傳統FPV無人機，另形成一個別市場，符合怡利的既有汽車產業通路，未來不排除進軍軍車市場。

第四類為怡利與中國某知名車廠一階（Tier 1）供應商策略聯盟與相互技術授權。

由於中國市場內捲嚴重，廠家為了生存，在技術、成本與自動化竭盡全力的優化，能將在這種市場生存的廠家產品打到中國以外市場幾乎所向無敵。

由於許多區域與海外車廠推動非紅供應鏈，中國產品向外輸出受到阻礙，怡利與該Tier 1廠家合作，取得該廠家之產品，運用成本低減與生產自動化的技術，在中國以外的國家如台灣或泰國進行本地化採購與生產，以符合非紅元素。

其成本雖無法與中國本地產品相比，但在同樣非紅供應鏈上具有絕對的優勢。本次CES展出多種車身區域控制器（domain controller）、各式毫米波感測器與遙控器皆為此類產品。

面對中國電動車產業內捲，怡利原本產業多少受到波及，怡利除了發揮公司的韌性外，也積極採取對應策略，除了其他產業擴展外，也化危機為機會，充當紅色與非紅間的媒介，快速擴展產品線，強化競爭優勢。

