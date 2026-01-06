日麥當勞將停售兩款人氣漢堡 網紛喊「超崩潰！」難以相信

日本麥當勞即將停售的熱門產品分別是「香辣麥香雞」和「紅沙椒卡雞」。（示意圖，取自日本麥當勞官網）

〔財經頻道／綜合報導〕日本麥當勞將於2026年2月停售兩款人氣產品，引發社交媒體上的廣泛哀嘆，網友紛紛留言：「真的嗎？」、「什麼？！」、「超崩潰！」，以及「真的嗎？真的嗎？」

即將停售的熱門產品分別是「香辣麥香雞」和「紅沙椒卡雞」。「香辣麥香雞」是一款人氣漢堡，以「令人上癮的酥脆雞肉餅、爽脆的生菜和美味的香辣蒜蓉醬」而著稱。「紅椒沙卡雞」也曾是人氣產品，紅椒的辛辣味為酥脆的沙卡雞增添了一抹亮色，使其成為一款令人欲罷不能的美食。

請繼續往下閱讀...

2025年11月至12月期間，麥當勞在官方網站上發布一則題為「部分選單調整通知」的公告。關於雞肉漢堡，該公司解釋：「該產品將於2026年2月售罄後停止供應。我們計劃推出一款新的超值漢堡（屆時我們將另行通知）。」關於紅椒調味料，「該產品將於2026年2月售罄後停止供應。您仍然可以享用切達起司口味。」

這些產品停售在社交媒體上再次引發關注，例如麥當勞的雞肉論壇評論稱：「沒了，我以後在麥當勞還能點什麼？」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法