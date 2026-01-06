中國45％順差靠一帶一路國家 美國降至24％

中國45%的貿易順差來自一帶一路國家。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕根據中國海關數據，去年前11個月，中國貿易順差突破1兆美元，創空前紀錄。日本經濟新聞分析貿易數據發現，當中45％的順差來自一帶一路國家，而美國則僅佔24％。

報導說，去年前11月，一帶一路國家為中國創造約4800億美元的貿易順差，較前1年同期增加16個百分點，也創2013年中國國家主席習近平提出該倡議以來最高點。反觀美國，則年減逾10個百分點，2018年該佔比超過90％達最高峰，之後下滑。

請繼續往下閱讀...

一帶一路倡議包含一系列跨境基礎建設計畫。亞洲、非洲、南美等地區的150個國家簽署加入。

去年7月，中國江蘇一家國有營建機械公司開始向汶萊出口大型液壓挖掘機，用於採礦與基礎設施建設，該公司也提供技術訓練與售後支援。

東南亞國家汶萊蘊藏豐富的石油、天然氣與其他資源。中國深化與一帶一路國家的關係，希望最終取得天然資源相關利益。

中國出口至非洲的綠能產品也節節攀升，截至去年6月的1年來，南非、奈及利亞等非洲25國進口的中國太陽能板年增60％。

去年前11月，中國對一帶一路國家的出口年增11.6％，遠高於全球出口年增5.4％以及對美出口的年減18.9％。

據信中國以低價，將生產過剩的電動車與鋼鐵等產品傾銷至這些貿易夥伴國家，同時，中國也被控透過第3國，增加對美國與其他國家出口，凡此種種，恐使一帶一路國家的反彈情緒加劇。

報導說，中國也增加對一帶一路國家的投資與貿易，根據澳洲格里菲斯大學（Griffith University）與中國上海復旦大學的聯合研究顯示，去年上半年，中國對一帶一路國家的建設等相關投資達1240億美元，創2013年以來新高。

這些新增投資以礦產豐富的非洲尤其顯著。中國正加大投資，以期擴大影響力，與川普政府對支援開發中國家的消極立場形成鮮明對比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法