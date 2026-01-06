凱基00981T首次配息出爐，1月20日除息。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全台首檔結合7成全球BBB級投資等級債券與3成台股25大上市公司的凱基雙核收息債股平衡ETF基金（00981T），掛牌上市首次配息期前公告出爐，每受益權單位擬配發新臺幣0.054元，預計1月20日除息，2月23日發放，有意參與除息的投資人，1月19日為最後買進日。

凱基 00981T 研究團隊引用Bloomberg至2026年1月2日的資料指出，耶誕假期後美國金融市場重新開市，美國公債殖利率小幅回升，上週美國公債與公司債表現相對弱勢，新興市場債與非投資等級債較為穩定。其中，美國10年期與30年期公債殖利率同步上揚約2個基點，反映近期美國經濟數據仍具韌性，也顯示市場對聯準會未來降息時點與幅度的不確定性仍高。

回顧近5年美國投資級公司債各產業殖利率走勢，無論是通訊、循環與非循環消費、能源、科技或銀行等產業，目前殖利率多處於相對高檔水準；相反的，各產業信用利差，大多位於近5年相對低點。研究團隊認為，雖然投資級公司債利差已明顯收斂，但在高殖利率環境下，仍具備穩定提供票息收益的吸引力。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF 研究團隊進一步分析，短天期利率主要反映聯準會的貨幣政策方向，尤其是降息預期；長天期利率則更代表企業對長期獲利與景氣前景的看法。當前長天期利率維持相對高檔，顯示企業對中長期營運展望仍偏正向。

展望2026年，研究團隊預期，美國 S&P 500 企業每股盈餘有機會提升至310元水準，台股2026年EPS也可望維持約22%的雙位數年增率。隨著台、美企業獲利動能持續擴張，整體企業基本面有望為股市提供向上的支撐力道。在通膨穩定、企業財務體質強健、市場預期1月降息機率低的情況下，債券ETF投資建議放寬信評，適度配置BBB級債提升票息收益，並縮短存續天期，以控管利率波動風險。

