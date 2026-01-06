時代雜誌：2026年全球十大風險 註定極度不確定的年份

2026年註定是一個地緣政治極度不確定的年份，因為美國川普政府正在瓦解其自身建構的全球秩序。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年是個轉捩點之年，美國時代雜誌《TIME》報導2026年全球十大風險。文中指出，這並非意味著我們應該預期美中兩大強國之間即將發生對抗，也非意味著美俄的緊張關係今年就可能失控。相反地，2026年註定是一個地緣政治極度不確定的年份，因為美國正在瓦解其自身建構的全球秩序。

1. 美國政治革命

最初只是戰術上的打破常規，如今已演變為一場系統性的變革：川普總統試圖系統性地瓦解對其權力的制約，掌控政府機器，並將其武器化以打擊國內政敵。隨著川普第一任期內諸多保障措施的瓦解，我們已無法自信地斷言，這場變革結束後，美國將演變成何種政治體制。最終，這場變革失敗的可能性遠大於成功，但一切都無法回到從前。美國將成為今年全球風險的主要來源。

2. 中國過於強大

21世紀的標誌性技術都以電子為驅動：電動車、無人機、機器人、電池、人工智慧。所有這些都需要「電力堆疊」。中國已經掌握了這項技術，成為第一個「電力國家」。美國正在讓步，鞏固了其作為世界最大石油國家的地位。到2026年，這種差異將變得不容忽視。當華府要求各國購買20世紀的能源時，北京卻以極低的價格提供21世紀的基礎建設。

新興市場將越來越傾向中國的產品。這種累積效應將成為一個地緣政治轉折點：全球能源、交通和工業系統將越來越多地建立在中國的基礎上，這將為北京帶來僅靠軟實力無法實現的商業利益和影響力。

人工智慧競賽加劇了這種局面，美國或許能夠打造出最好的模型，但如果中國能夠大規模地驅動和部署人工智慧，它就有可能贏得市場。

3. 門羅主義

川普總統正在重拾並重新詮釋門羅主義的邏輯，試圖確立美國在西半球的霸權地位。今年最大的新聞是委內瑞拉，華府不斷升級的政權更迭行動最終以川普的勝利告終，推翻馬杜羅政權並在美國接受審判固然容易，但過渡到一個穩定、親美（即便並非民主）的政府則更具挑戰性。在整個地區，美國強硬的策略可能會引發強烈反彈和意想不到的後果。

4. 圍城中的歐洲

法國、德國和英國在新的一年伊始，各自都面臨著民粹主義右翼、民粹主義左翼和川普政府的三重壓力，政府軟弱無力，民粹主義右翼和川普政府都對其虎視眈眈。這三個國家面臨的風險，往好了說是癱瘓，往壞了說是動盪不安。

歐洲應對經濟困境、填補美國撤軍留下的安全真空以及在2026年後繼續支持烏克蘭的能力都將受到影響。如果華府公開干預歐洲選舉，或採取吞併格陵蘭島的極端舉措，那麼本已脆弱的戰後聯盟框架可能會徹底瓦解。

5. 俄羅斯的第二戰場

今年歐洲最危險的戰線將從頓內茨克的戰壕轉移到俄羅斯與北約之間的混合戰爭。普廷試圖在經濟壓力削弱其發動熱戰的能力之前，削弱歐洲對烏克蘭的支持。多年來一直承受打擊的北約，將首次對俄羅斯的灰色地帶行動進行反擊。

北約將擊落無人機，在靠近俄羅斯邊境的地方舉行演習，並採取更強硬的網路攻擊行動。這些舉措將導致歐洲腹地出現更頻繁、更危險的對抗。隨著各方風險承受能力的提高，容許錯誤空間也將越來越小。

6. 具有美國特徵的國家資本主義（干預主義）

自美國總統羅斯福新政以來最具經濟干預主義傾向的政府將在2026年進一步鞏固。川普的國家資本主義是個人化的、交易式的：與他結盟的企業將獲得優待；而那些不結盟的企業則面臨劣勢。

川普政府介入手段十分廣泛，包括關稅、股權、收益分成協議、監管槓桿、以投資換取市場准入的協議。這種交易邏輯甚至延伸到了外國政府。

隨著中期選舉臨近和經濟不滿情緒的加劇，川普非但沒有收斂，反而會加倍推行干預主義。今年關稅政策將受到限制，因此本屆政府將依賴其他手段，以前所未有的規模人為地決定哪些企業受益，哪些企業受損。這項先例將影響未來的歷屆政府。

7. 中國的通貨緊縮陷阱

中國的通貨緊縮螺旋將持續加深，而北京方面不會採取任何措施阻止這一趨勢。隨著2027年中共二十一大臨近，習近平將優先考慮政治控制和科技霸權，而非刺激消費以打破通縮循環，避免重蹈日本「失去的十年」覆轍。

年輕人將首當其沖地承受痛苦，他們正日益放棄「中國夢」。北京將繼續試圖透過出口擺脫困境，向全球市場傾銷商品，大多數貿易夥伴或許今年能夠接受這種做法，但絕不會永遠容忍下去。

8. 人工智慧會吞噬用戶

人工智慧是一項革命性的技術，但目前它還無法滿足投資者的預期。在日益增長的估值壓力下，一些領先的人工智慧公司在缺乏監管的情況下，將採用掠奪性的商業模式。例如，在對話中嵌入廣告，與傳統搜尋不同，這種模式無法區分中性資訊和付費推廣，從而威脅社會和政治穩定，其危害甚至超過社交媒體。

社群媒體吸引注意力；而人工智慧則控制行為、塑造思想並介入現實。近期真正的威脅並非超人機器，而是人類思考、感受和社會能力的衰退。

9. 殭屍版的美墨加協定

今年北美貿易將陷入僵局。美墨加協定（USMCA）既不會被延期，也不會被更新，更不會被廢除，它將像個殭屍一樣苟延殘喘，讓企業和政府摸不著頭腦。

川普不想要新的三邊協議，這份形同虛設的協議讓他可以繼續向墨西哥和加拿大施壓，要求它們做出雙邊讓步。符合規定的商品將繼續享有關稅豁免，但對於美國希望遷回國內的產業如汽車、鋼鐵、鋁，自由且可預測的北美貿易時代已經一去不復返了。

10. 水資源武器

水資源已是地球上爭奪最激烈的共享資源之一，但它正日益成為蓄勢待發的武器。全球一半人口已生活在水資源緊張的環境中，卻缺乏有效的管理機制。

到2026年，治理真空將進一步加劇。《印度河水條約》暫停執行，衣索比亞的尼羅河大壩在沒有約束性協議的情況下投入營運，中國正在建設世界最大的水壩，但下游地區卻沒有相關條約。

在非洲，極端分子利用水資源短缺的局面招募和控制民眾。在南亞，擁有核武的敵對國家正將河流作為籌碼。今年或許不會爆發單一的危機，但武器已上膛，防護措施已失效，一旦下一次衝擊來臨時，水資源只會讓情況雪上加霜。

