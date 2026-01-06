被房價猛跌嚇壞！中國富豪調整退休規劃 賣房產但買保險和黃金

由於房市連跌多年，中國中國有錢人正在悄悄調整他們的退休和投資規劃，系統性地減少房產持有數量，同時增加對保險、黃金和海外資產的配置。圖為上海外灘。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，胡潤（Hurun）研究院的調查顯示，由於房市連跌多年，中國有錢人正在悄悄調整他們的退休和投資規劃，系統性地減少房產持有數量，同時增加對保險、黃金和海外資產的配置。

現年60幾歲、來自廣東的製造商李江（音譯），從2020年起就開始陸續售房產，此舉令周遭朋友大感不解，因為數十年來，房產一直是中國有錢家庭退休規畫和財富傳承的最終錨點。

請繼續往下閱讀...

李江在事業巔峰時期將大部分財富集中投資房產，曾擁有7棟房產，涵蓋市中心商業區的公寓到高檔郊區別墅，原本打算部分用於退休養老，部分傳承給下一代，但他目前只留下2棟房子，1棟自用，1棟給海外學成歸國的兒子住。

李江表示：「房產投資感覺更像是一種不確定性或負擔，1棟就足以安享晚年。」他已將部分財富配置於高額的壽險和頂級的醫療保險，並要兒子投資聚焦於新興產業的信託基金。

李江的觀點似乎得到許多中國富豪的認同。胡潤研究院的調查顯示，中國最有錢的群體正悄悄調整他們的退休和投資策略，系統性地減少房地產持有數量，同時增加對保險、黃金和海外資產的配置。

這種轉變反映了中國富豪對流動性和現金流穩定的擔憂，並因房產的投資報酬下降和中國人口快速老化而加劇。隨著這些具影響力的群體調整其投資組合，可能對中國退休和投資市場的整體格局產生影響。

胡潤近日發布的中國高淨值個人退休策略報告顯示，中國年滿60歲的人口已超過3億人，平均每日退休約5.5萬人，但高淨值家庭數量卻在減少。報告指出，到2025年，資產超過1000萬元人民幣（新台幣4500萬元）的高淨值家庭數量年減0.8%至206.6萬戶，資產超過1億元人民幣（新台幣4.5億元）的超高淨值家庭數量則年減1.7%至13萬戶。資產基礎的萎縮加劇了這個群體對未來現金流穩定和曝險的敏感度。

報告指出，過去中國高淨值人士的財富累積主要依賴房產增值和企業分紅。但在未來1年，他們計劃減少房產投資和銀行理財產品的持有數量，同時增加對保險、黃金和股票的配置。

胡潤的另1份報告對中國高淨值人士計劃增持的資產類別進行了排名，前3名的分別是保險（47%）、黃金（42%）和海外股票（34%）。另一方面，19%的受訪者表示計劃減房產和土地投資，25%的受訪者表示計劃減少銀行儲蓄和貨幣市場基金的持有金額。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法