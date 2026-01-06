2026年全球面臨「電動車寒冬」這國最堪慮！彭博全說了

波士頓顧問公司全球電動車和儲能業務負責人內森·尼澤（Nathan Niese）表示，電動車製造商正面臨「電動車寒冬」，尤其是在美國。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，由於中國逐步取消部分補貼，歐洲在淘汰內燃機汽車方面猶豫不決，以及美國生產商和政策制定者對該領域的政策發生180度大轉彎，預計今年全球電動車銷量成長將放緩。

彭博新能源財經預計，今年車主將購買2430萬輛乘用電動車，僅比2025年成長12%，低於去年23%的銷售成長率。

波士頓顧問公司全球電動車和儲能業務負責人內森·尼澤（Nathan Niese）表示，電動車製造商正面臨「電動車寒冬」，尤其是在美國。在2027年和2028年銷量可能復甦之前，他們需要在未來幾個月經歷一段艱難時期。他指出，儘管電池驅動汽車的長期發展前景依然樂觀，但「目前還沒有一個預示著2026年會有很多值得樂觀的事情發生」。

川普政府在9月後取消了美國消費者最高7500美元的稅收抵免，並削弱了燃油經濟性標準，導致美國電動車市場大幅下滑。彭博新能源財經（BNEF）在最近的報告中指出， 12月份美國電動車銷量較去年同期暴跌41%。

在全球最大的電動車市場中國，分析師也預計電動車銷售成長將略有放緩，部分原因是政府對該產業的扶持力度收緊。北京已將2026年的電動車稅收優惠減半，同時，舊車置換補貼計畫也將推出新的限制條件，縮小符合條件的車輛範圍。有關部門批評中國汽車行業競爭激烈，存在惡性競爭，並正在嚴厲打擊為應對需求下降而提供的折扣。激烈的市場競爭導致中國電動車領軍企業比亞迪去年的年度銷量成長創下2020年以來的最低水平。

彭博產業研究預測，到2025年，中國乘用電動車銷量（包括插電式混合動力車和增程式混合動力車）預計將達到1560萬輛，比上年增長27%。而2026年的銷售量預計僅成長13%。

儘管歐盟徵收關稅，但彭博新能源財經的數據顯示，歐盟仍是中國汽車的最大出口目的地。不過，歐盟近期放寬了對燃油車銷售的禁令，而電動車的銷售成長率正在放緩。

隨著國內需求疲軟，中國汽車製造商積極開拓出口市場。 2025年前三個季度，中國企業向海外銷售了近百萬輛電動車，比2024年成長54%。

