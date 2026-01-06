Costco這款人氣商品「悄悄翻倍漲」 外媒曝背後藏經濟警訊

Costco的零食通常比其他商店更「物超所值」，卻仍然無法完全躲過漲價潮。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在Costco購物最大的樂趣之一，就是一次囤滿各種在其他地方未必買得到的零食，然而，在物價不斷上升的時代，Costco最新的決定，對會員來說無疑是壞消息。外媒報導，Costco的人氣零時商品科克蘭杏仁巧克力，短短幾年價格悄悄翻倍漲，報導指出，以往Costco最會替消費者把關價格，當其開始鬆動價格防線，這不只是一包巧克力變貴那麼簡單，而是整個消費環境正在發出的警訊。

根據《TheStreet》報導，儘管Costco的零食通常比其他商店更「物超所值」，卻仍然無法完全躲過漲價潮。報導指出，在各項價格全面上漲的情況下，許多消費者仰賴Costco這類零售商來幫助控制生活成本。也正因如此，才有這麼多人願意每年支付會員費，但選擇調漲價格時，對會員而言無疑是一記重擊。

報導指，Costco調漲價格，可能預示著重要的經濟警訊，而其中一款人氣零食，近年來價格漲幅相當驚人。

截至2025年12月，3磅裝的科克蘭杏仁巧克力的售價為24.99美元（約新台幣786元）。但僅僅2年前，當時才有網友抱怨，該商品價格從12.99美元（約新台幣408元）一口氣漲到18.99美元（約新台幣597元），一次上漲6美元（約新台幣188元），這回短短幾年價格幾乎翻倍，相關討論也被報導。

當然，Costco這次調漲這款杏仁巧克力的價格，並非毫無原因，全球可可短缺是關鍵因素。過去幾年，西非這個重要可可產區，因環境問題與害蟲感染，導致可可產量下滑。而當關鍵原料供應減少時，價格自然就會上升。

相較競爭對手，Costco通常更有空間避免頻繁漲價，原因在於它刻意精簡商品種類，以利控管價格，同時也大量生產自有品牌科克蘭商品。

或許未來可可短缺問題將有所緩解，這款杏仁巧克力的價格可能會下降。 在此之前，如果手頭拮据，您可能需要有策略地購買Costco零食，或許可以重點關注近年來價格沒有悄悄上漲的商品。

