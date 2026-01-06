Kia全車系逾50台公務車和試乘車限時特賣 最高享70萬優惠

Kia總代理台灣森那美汽車全台首場Kia Select原廠精選中古車展1月11日將於Kia台北旗艦店盛大登場，現場將一口氣展出全車系逾50輛「低里程、低車齡」的公務車和試乘車，最高享逾70萬元優惠，凡於活動當日下訂，可於1月底前完成交車。（台灣森那美提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Kia總代理台灣森那美汽車全台首場Kia Select原廠精選中古車展1月11日將於Kia台北旗艦店盛大登場，現場將一口氣展出全車系逾50輛「低里程、低車齡」的公務車和試乘車，最高享逾70萬元優惠，凡於活動當日下訂，可於1月底前完成交車。

台灣森那美汽車表示，全台首場Kia Select原廠精選中古車展將於1月11日早上10點至17點30分，在Kia台北旗艦店盛大舉辦，現場集結全車系超過50輛Kia Select原廠精選中古車。

請繼續往下閱讀...

從The Picanto輕奢精品掀背車到The Sorento新能源旗艦LSUV，還有EV6純電智慧跨界休旅，以及EV9純電智慧旗艦LSUV等Kia乘用車全車系，皆符合車齡5年內、行駛里程不超過10萬公里的Kia Select嚴格篩選標準，並確保每輛車都維持最佳性能。

凡於當日下訂即可享有於1月底前交車，並延續原有新車剩餘保固，保固起始日以車輛首次領牌日計算，若原有新車保固不足1年，將主動補足所需的延長保固期間，以保障每輛 Kia Select原廠精選中古車交車起至少1年不限里程。

保固期限內皆享有台灣本島境內全天候24小時急修與拖吊緊急救援服務，讓車主享有安心且完整的中古車售後服務體驗；現場同時提供不分廠牌車主進行愛車鑑價、收購、諮詢等服務，讓車輛買賣更便利且安心。

除完善的線下體驗外，Kia Select亦不斷優化官網內容，新增「電費計算機」功能，協助車主了解中古電動車日常充電成本，並比較電動車與傳統油車在能源費用上的差異，讓車主全面掌握整體擁車成本，作為購車的參考依據。

車主也可於該官網進行愛車估價，於會員中心上傳照片、預約勘車到完成簽約、收車與付款，完成一站式收購服務流程。

