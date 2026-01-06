今年黃金白銀「牛到底」！金融專家堅信「這些跡象」hold住

專家表示，全球經濟的不確定性、利率波動、美元匯率以及地緣政治緊張局勢，都持續支撐著貴金屬價格。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球金融機構和投資銀行大多對2026年黃金和白銀的價格走勢持樂觀態度。儘管社群媒體上充斥著關於貴金屬價格下跌或大幅回檔的討論，但專家表示，實際情況恰恰相反。全球經濟的不確定性、利率波動、美元匯率以及地緣政治緊張局勢，都持續支撐著貴金屬價格。

受委內瑞拉局勢緊張和美國降息預期支撐黃金需求的影響，黃金價格維持在每盎司4450美元附近。白銀價格與黃金走勢一致，受益於防禦性買盤和工業需求的雙重推動。電子產品、再生能源和電動車領域的強勁消費，加上中國等主要生產國的供應限制，共同支撐白銀價格維持在70美元以上。

請繼續往下閱讀...

沒有強有力或可信跡象表明金銀價格會大幅下跌

卡拉奇黃金協會資深會員阿卜杜拉·錢德（Abdullah Chand）表示，目前全球和本地市場的黃金和白銀價格均處於明顯的「牛市行情」。他指出，沒有任何強有力的或可信的跡象表明金銀價格會大幅下跌。

近日，全球黃金價格單日上漲約100美元，且交易過程中價格維持穩定，顯示市場需求強勁。

阿卜杜拉表示，白銀價格也顯著上漲。全球白銀價格在短短幾天內上漲了4美元，一度接近76美元，之後儘管略有回落，但仍保持在高位。這一趨勢表明，投資者對黃金和白銀都同樣感興趣。

阿卜杜拉認為，世界各地的地緣政治局勢仍充滿不確定性。一個地區的緊張局勢緩和後，另一個地區又會爆發新的衝突。

尤其值得注意的是，美國與委內瑞拉之間日益緊張的關係可能​​會影響全球市場。委內瑞拉豐富的石油儲量以及中國、俄羅斯、伊朗和沙烏地阿拉伯等國的利益，都使局勢更加敏感。

專家表示，如果發生軍事行動或重大政治危機，投資者通常會轉向安全投資，這將直接利多黃金和白銀走勢。此外，美國經濟壓力和美元可能走弱也可能進一步推高金價。

關於白銀走勢，據報導，工業領域、新技術和電子產品需求的成長為這種金屬提供了額外的支撐。因此，預計白銀價格也將逐步上漲。

拉瓦爾品第金銀珠寶商協會成員穆罕默德·穆傑塔巴（Muhammad Mujtaba）表示，2026年初金價可能會出現一些波動，但整體趨勢仍將保持上漲，大幅下跌的可能性很低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法