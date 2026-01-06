壽險業會計新制上路 央行：對新台幣匯率影響可控

壽險業會計新制上路，央行表示對新台幣匯率影響可控。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕壽險業會計新制1月1日正式上路後，市場關注壽險公司避險策略調整，是否可能對新台幣匯率造成影響。中央銀行外匯局局長蔡烱民今日表示，壽險業若過去是透過換匯交易（SWAP）進行避險，在合約到期後選擇不再續作，確實會產生買入美元進行交割的需求，但只要事前與央行溝通，「讓我們知道」，央行就會協助安排資金分散進出，對匯市影響是可控的。

蔡烱民說明，過去壽險業主要有兩種避險方式，一是透過無本金交割遠期外匯（NDF），因交易在海外進行，對新台幣匯率沒有直接影響；另一種則是透過SWAP避險，通常須向央行申請。隨著會計新制調整，部分壽險公司在合約到期時選擇「降避險」或不再避險，產生美元交割需求，仍須提前告知央行，以利央行協助分散資金進出時點，降低對匯市的衝擊。

請繼續往下閱讀...

他也指出，壽險公司是否調整避險比率，需經內部董事會決議，屬於業者自身的經營判斷，央行無法預先掌握具體規模與時程。央行的角色，主要在於提供市場美元流動性，並透過與市場溝通，避免資金在短時間內過度集中進出，影響匯率。

會計新制上路至今僅3個交易日，已有壽險公司開始進行相關調整，不過5日台股大漲近800點，新台幣卻重貶逾1角，主要原因仍在於外資賣股後資金迅速匯出，其影響明顯大於壽險業對美元的需求。

蔡烱民指出，相較於壽險業避險策略調整，外資進出仍是影響新台幣匯率最主要的因素。外資資金規模大、調節速度快且集中度高，即使單日股市買賣超幅度不大，匯市實際資金流向仍可能對新台幣匯率帶來明顯波動；相對而言，國內資金多半彼此平衡，對匯市的影響相對有限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法