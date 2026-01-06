外送員專法三讀過關 平台回應：啟動營運評估 盼施行細則兼顧多方權益

外送員專法三讀通過，兩大平台表態尊重、啟動因應調整。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，全面規範外送平台業者與外送員之間的勞動保障與平台責任，法案明定外送員報酬計算基準、申訴機制及平台管理義務，並將於公布後6個月正式上路。

根據三讀通過條文，外送平台業者給付外送員「每筆訂單」的基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間，依比例換算最低工資法所定每小時最低工資的1.25倍，且不得低於45元最低保障金額，相關金額將隨最低工資時薪調升比率，每年公告調整。

專法也進一步明確「每筆訂單」的定義，避免實務上因派單、疊單或計費方式不透明而產生爭議；此外，法案要求平台業者必須建立外送員申訴制度，提供明確且可運作的管道，強化外送員在平台生態系中的權益保障。

對此，Uber Eats與foodpanda兩大平台業者皆表示尊重立法院三讀通過的外送員專法。Uber Eats指出，儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴及消費者產生連帶影響，但公司尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性溝通，也期盼後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，兼顧多方權益。

foodpanda則表示將陸續啟動各項營運模擬，並持續與政府及相關利害關係人溝通，以因應可能出現的產業變動與市場衝擊，期盼在制度調整過程中，兼顧消費者、店家夥伴與外送夥伴的相關權益，並持續提供穩定且優質的服務。

