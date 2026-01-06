營造、屠宰、漁撈業可直聘移工 勞動部宣布印尼直聘再擴大

勞動部宣布新增營造、屠宰及海洋漁撈業可直聘印尼移工。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部積極推動直聘引進移工，2007年起成立直聘中心協助雇主聘僱外國人，目前已有製造業、機構看護及農業雇主可透過直聘選工，勞動部去年底與印尼政府達成共識，擴大開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，均可透過「直接聘僱聯合服務中心」單一窗口辦理專案選工。

除了印尼外，後續哪些國家也將開放？勞動部表示，目前台灣共有4個移工來源國，除了印尼外，還有越南、菲律賓及泰國，都已進行直聘的協商，並持續商談中，但要對方確認後，才可針對特定產業，正式對外發布實施。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心副主任陳明山指出，我國自2019年起與印尼合作，開放直聘專案選工，但僅限製造業，2024年起擴大至機構看護及農業（含外展農業），統計2019至2024年，每年透過專案選工來台的印尼移工人數均未達50人，2025年透過直聘中心專案選工引進的印尼移工人數增至55人，合計總人數達169人，均以製造業人數為大宗。

為擴大服務範圍，勞動部2025年底再與印尼政府協商達成共識，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業也能透過直聘專案選工方式，直接自印尼引進所需人力。除了可讓雇主更快速找到合適人力，也呼應當前國際「公平招募」趨勢，有效免除移工支付海外仲介費、強化選工透明度、保障資訊對等，避免不當收費與剝削風險。

陳明山表示，雇主透過直聘專案選工方式引進移工，是以直聘中心為單一受理窗口，雇主可直接向直聘中心提出引進移工的需求，再由移工來源國協助招募需求人數3至5倍的人選，雇主可透過在台書面審查、視訊面談，或親赴海外等方式選工，後續錄取移工入國安排及行政作業，由直聘中心與移工來源國共同完成。此外，如已有特定人選欲從海外直接引進，亦可透過指名聘僱方式由直聘中心協助引進印尼移工。

勞動部指出，政府推動「直接聘僱」政策，將由直聘中心提供包含聘僱諮詢與法規說明、案件申請與資料準備、聘後管理與提醒服務、雙語翻譯與通譯協助、移工轉換及專人一案到底等各項服務，並配置越南、印尼、泰國及英語等雙語諮詢人員，協助雇主與移工進行溝通，讓雇主辦理直聘。

