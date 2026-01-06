曾2度被裁員！她砸光積蓄創業「拚出6.9億元品牌」 親曝翻身心路

Jaclyn Johnson在出售公司2年後又將其購回。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕曾經歷2次裁員，如今卻掌控上億元帝國！美國一名女創業家砸5萬美元（約新台幣157萬元）積蓄投入創立品牌，將小型女性創業聚會活動變成全球知名平台，由於品牌相當成功，有很多集團都表示出了收購意願，最終公司以高達2200萬美元（約新台幣6.9億元）賣出，她分享自己的創業心路。

《商業內幕》報導，Jaclyn Johnson從小在創業家庭長大，但她曾認為自己不會走上創業之路，而是想在大企業裡擁有一個角落辦公室。然而，2次裁員的經歷讓她意識到，企業生涯並不像想像中那般穩定。於是，Jaclyn開始自由接案，並創立行銷公司No Subjec，專注於活動與部落客合作。經營4年後，她成功將公司規模擴張成百萬美元的企業，期間累積的經驗也讓她掌握了完整的商業運作模式。

當她開始活在創業世界時，便希望與其他女性創辦人與企業家交流。2011年，Jaclyn舉辦了第一場名為「創造與培育」（Create & Cultivate）的小型靜修活動，僅有約25位女性參加，旨在讓女性創業者面對面交流。沒想到，這個小型聚會逐漸演變成一個影響力品牌。

首屆活動之後，「Create & Cultivate」計畫便蓬勃發展。到了2014年，洛杉磯場活動已有300人參加，品牌主動尋求合作，事業開始進入快速成長期。2016年，一位導師兼同事建議她將更多資金投入Create & Cultivate品牌。雖然Jaclyn對投資感到緊張，但在母親鼓勵下，她決定拿出5萬美元（約新台幣157萬元）存款，幾乎是全部積蓄，為事業下注。

隨後，Jaclyn面臨抉擇，該繼續經營行銷公司，維持穩定收入，還是全心投入Create & Cultivate。最終，她選擇出售行銷公司，為自己提供財務緩衝，也讓她更專注於打造女性職場社群。

到了2019年，Create & Cultivate年營收達1400萬美元（約新台幣4.4億元），事業逐漸受到外界矚目。2021年3月，私募基金以2200萬美元（約新台幣6.9億元）收購Create & Cultivate，Jaclyn作為大股東獲得可觀現金，但疫情和收購過程的壓力讓她身心俱疲。

然而，私募基金計劃再次出售公司，Jaclyn於是與現任CEO合作，以遠低於出售價的六位數價格回購公司。這次，她不再完全自力更生，而是募得260萬美元（約新台幣8174萬元）創投資金，將公司重新打造為結合專家交流與科技元素的活動平台。

Jaclyn表示「這次我們做事方式不同，我們需要確保參與者從一開始就能享受到既有品質。這既延續了我的初衷，也為品牌注入全新方向。」如今，她重新掌舵公司，持續為女性創業者提供交流與成長的平台。

