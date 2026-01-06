新藥股安立璽榮-KY 預計1月13日以35元登錄興櫃

新藥公司安立璽榮-KY預計1/13 正式登錄興櫃。圖為安立璽榮-KY董事長陳泓愷。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於「精準免疫調控」新藥開發公司安立璽榮-KY（7871），將於1月13日正式掛牌登錄興櫃買賣，參考價為35元。

安立璽榮-KY董事長陳泓愷表示，目前公司已有兩項藥品進入臨床二期試驗，其中小分子新藥EI-1071，其適應症為阿茲海默症，不同於傳統藥物僅聚焦清除類澱粉蛋白，EI-1071是一款可穿透血腦屏障的小分子抑制劑，透過調控大腦中的「微膠細胞（Microglia）」來減緩神經發炎。目前該藥正在台灣進行臨床二期試驗，預計收案15人，主要驗證EI-1071的安全性及抗發炎效果，預計臨床2a期最快於今年底完成。

請繼續往下閱讀...

另一新藥為「全人源」抗伽瑪干擾素（IFN-γ）單株抗體EI-001，其適應症為白斑症，陳泓愷表示，目前全球白斑症患者約7000萬人，現有療法效果有限，EI-001具備成為「全球首創系統性療法」的潛力，目前已於美國與台灣同步開展二期臨床試驗。

安立璽榮其研發計畫曾兩度獲得美國阿茲海默症協會會極具聲望的「Part the Cloud（撥雲計畫）」獎助，該計畫是由比爾蓋茲與該協會共同支持，旨在資助最具潛力的創新療法，而安立璽榮是亞洲唯一獲此殊榮的企業。

安立璽榮股東陣容堅強，包括安富資本、台杉投資，持股都超過9%，另外還有台安創投、中華開發創投、兆豐銀行、東安、富邦等，國外投資人則包括日本大和證券、韓國樂天集團等，安立璽榮預計於2026年下半年啟動上市櫃或轉往創新板的申請流程。

