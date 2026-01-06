UNIQLO最新科技外套熱賣！網評「比羽絨服還薄、價格太划算」

優衣庫官網路上「Pufftech 長版寬鬆外套」獲得好評。（取自優衣庫官網）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）最新科技外套正在熱賣！該品牌每個季節都會推出各種各樣的外套，優衣庫官網路上「Pufftech 長版寬鬆外套」獲得好評，包括「即使在寒冷的火車上穿上它也會汗流浹背，它能完美勝任！」；「它比羽絨服還薄……」；「這個價格太划算了！」；「不試穿你根本不知道！」

「Puff Tech 長版寬鬆外套」好評如潮，現已降至9990日圓。這款功能性強、時尚百搭的外套，現在不到1萬日圓，價格非常實惠，共有三種顏色：深棕色、黑色和橄欖綠。

「Pufftech」採用最新纖維技術，打造輕盈、保暖且功能強大的填充物。中空纖維直徑約為頭髮絲的五分之一，能夠鎖住暖空氣，帶來額外的保暖效果。腰部後方設有調節帶和止扣，可調節身形、兜帽也帶有止扣，方便調節鬆緊，並採用防水處理，可抵禦小雨。

防水劑固定在布料表面，確保持久防水性能。這款外套如此受歡迎也就不足為奇，它不僅完美融合了優衣庫的標誌性設計，還憑藉備受矚目的新型纖維「Pufftech」提供了卓越的保暖性能。

優衣庫官方網路商店的評論，好評如潮包括：「設計很顯身材，最重要的是它輕便又保暖」、「腰部線條優美，不會束縛行動，隨便套上就能穿出好身材」、「即使在冬天，在城市裡坐火車出汗的時候，它也足夠保暖」。

