新一代AI ASIC大單進補！台燿連續4個月營收飆新高

台燿去年營收表現亮眼。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕在AI ASIC專案與800G網路交換器大單加持下，CCL（銅箔基板）廠台燿（6274）連續四個月營收創下單月新高，表現亮眼，台燿公布去年12月合併營收32.50億元，月增7.45%，年增60.99%，去年全年合併營收303.44億元，年增31.53%。

美系外資指出，台燿泰國廠已通過既有CSP客戶的產品認證，隨著產能拉升，在下一代產品中獲得更多採用，計畫利用更多泰國產能支援M7與M8生產，同時與多家AI ODM客戶合作推動新世代GPU與AI ASIC專案，隨著合作深度提升，在AI市場的市佔率將持續上升，台燿高階M7與M8產品線第3季營收占比已超過35%，其中於低損耗（Low Loss）產品組合中的比重更突破50%，隨著AI市場需求持續升溫，M7與M8產品貢獻將進一步提升，看好台燿在未來1–2季的營收增速將優於同業，在下一代AWS Trainium 3中的市佔率將提升至30–40%，在Google TPU主板市場市佔率有望於2026/2027年達到10-20%。

請繼續往下閱讀...

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法