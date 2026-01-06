台達電加碼AI產能 泰達電砸28億採購致茂、富士設備

電源供應器大廠台達電持續強化佈局海外產能，深化AI製造能量。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續強化佈局海外產能，深化AI製造能量，旗下泰達電今日分別向致茂電子（2360）及富士機械製造（Fuji Corporation）採購設備，累計投資金額約8900萬美元（約新台幣28億元），管理層透過持續加碼泰國產能，為後續營運成長預作準備。

台達電指出，泰達電此次向致茂電子取得機器設備，交易金額約4300萬美元（約新台幣13.5億元），也另外向富士機械製造取得設備，累計金額約4600萬美元（約新台幣14.5億元），以因應AI新品生產所需。從投資時程來看，相關設備採購橫跨2024年11月下旬至2025年1月初，逐步按照內部計畫推動產線擴充工作。

近年台達電持續推動製造基地多元化，泰國已成為其重要海外生產據點之一，同時也是繼台灣總部之後的第二個營運中心，隨著全球電力電子、能源管理及資料中心相關需求成長，台達電透過擴充泰國產線，有助於提升整體供應彈性，並分散地緣政治與供應鏈風險，強化全球接單與交付能力。

法人指出，台達電在電源供應器、電力模組及高效能電源解決方案具備完整產品線，隨著AI伺服器、資料中心及能源轉型需求持續推升，相關產能投資有助於支撐中長期出貨動能，後續營運表現值得關注。

